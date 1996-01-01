Настоящий возраст

Дата рождения не позволяет точно определить возраст человека, вот почему "календарные" ровесники зачастую выглядят гораздо моложе или старше друг друга. Причина этого, считают специалисты лондонской клиники "Эйч-Би хелт", заключается в том, что каждый человек имеет индивидуальный "биологический возраст", и только по нему можно установить, насколько стар или молод человек. Такую услугу - определение "истинного" возраста - клиника теперь предлагает своим пациентам.

С помощью новейших приборов у обследуемого измеряется давление, содержание холестерина, вес, пропорции фигуры, степень потери волос на голове, сила пожатия руки, наличие собственных зубов во рту, зрение, дыхание, состояние кожи, гибкость тела, обоняние, реакция и так далее. К этому добавляется информация об образе жизни, привычках, интересах, об истории болезней родителей. Компьютер систематизирует все эти данные и устанавливает "точный" возраст человека.

Подобные тесты, по мнению ряда экспертов, в скором времени, возможно, станут обязательной процедурой при определении рекомендуемого срока выхода человека на пенсию. Не исключено, что тем, кто в 60 лет чувствует себя 50-летним, а, следовательно, и проживет на 10 лет больше, будет рекомендовано еще поработать до "биологического 60-летия".