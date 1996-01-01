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Психическая атака

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

5% российских граждан страдают психическими расстройствами, а Россия вышла на 2-е место в мире по числу самоубийц. Об этом говорилось на проходящем в Москве 1-м Национальном конгрессе по социальной психиатрии.

В Москве прошел первый национальный конгресс по социальной психиатрии "Психическое здоровье и безопасность в обществе". Его организовали Министерство здравоохранения и социального развития и Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. Сербского.

Выступая на конгрессе, психиатры обрисовали довольно мрачную картину психического состояния россиян. По их данным, по количеству самоубийств наша страна вышла на второе (после Литвы) место в мире. В 2003 году покончили с собой 60 тыс. наших граждан.

Причем в основном это были мужчины. Количество самоубийств среди мужчин оказалось в пять раз выше, чем среди женщин. "Тезис "берегите мужчин" имеет основание. Стрессоустойчивость мужчин биологически ниже", - заявила директор центра им. Сербского Татьяна ДМИТРИЕВА. Психиатры отмечают, что "методы, которыми мужчины пытаются уйти из жизни, более действенны, а попытки ухода из жизни чаще оказываются успешными, чем у женщин". Кроме того, отмечаются еще два фактора, способствующих мужским самоубийствам, - алкоголь и нежелание обсуждать свои проблемы. Специалисты привели и другие удручающие факты. 7,5 млн россиян (около 5% населения) ежегодно обращаются за психиатрической и наркологической помощью, рассказала Дмитриева.

За последние 12 лет число инвалидов с психическими заболеваниями выросло вдвое. Причем в основном за счет детей и подростков. "Последние десять лет сохраняется тенденция, по которой психическая заболеваемость у детей в 2,5 раза больше, чем у взрослых", - отметила Дмитриева.

Новая реальность, в которой теперь живут россияне, принесла и новые проблемы. В России растет количество больных с "синдромом игрока". "В 2004 году к нам обратились 45 человек, которые оказались классическими игроками по Достоевскому. Это явление новое для нас, но последние пять лет мы наблюдаем рост случаев такой зависимости", - сказала Дмитриева.

По данным же профессора Санкт-Петербургского института им. Бехтерева Николая НЕЗНАНОВА, в его институте от игорной зависимости лечатся почти столько же человек, сколько и от наркозависимости. Кстати, хроническое потребление наркотиков и алкоголя психиатры отмечают в качестве факторов, провоцирующих агрессию в обществе, безопасность которого, подчеркивают специалисты, - отчасти и медицинская проблема.

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