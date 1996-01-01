Душевнобольных - на улицу?

После событий на Дубровке ("Норд-Ост"), после кошмара в Беслане общество чувствует себя беззащитным. Увеличилось количество больных с тревожными состояниями. И на фоне этого упорно ходят слухи о сокращении койко-мест в психбольнице Владивостока. Обыватель волнуется: не побегут ли сумасшедшие с ножами-топорами по улицам? За разъяснениями корреспондент "ЗР" обратилась к заместителю главного врача городской психиатрической больницы Владивостока Александру КОЛОМЕЙЦУ.

- На Дубровке и в Беслане сошлись все болевые точки нашего "невротического" общества. Особенно остро мы ощутили и поняли незащищенность и уязвимость людей в нашем государстве. Выжившие дети Беслана будут расти в стране, на которую они уже не надеются. Только через определенное время они смогут почувствовать уверенность в своей семье. Да и то далеко не все. А когда человек растет в атмосфере постоянного страха, с чувством своей незащищенности и без веры в справедливость...

Вы хотите, чтобы он вырос здоровым?! В России уже на сегодняшний день, по оценкам независимых экспертов, 80% детей нуждаются в психиатрической или психологической помощи. У нас в стране за год сводят счеты с жизнью 8 тысяч детей. И наиболее высокие показатели суицидальной активности населения отмечаются в регионах Дальнего Востока.

- Если будет сокращаться количество мест в психиатрических больницах, то что будут делать ваши пациенты "на воле"?

- Наша так называемая реструктуризация психиатрической помощи, по всей видимости, повторит ошибки тех же американцев, на которых все чаще ссылаются наши чиновники. В США в 70-х годах прошлого столетия сократили федеральные расходы на содержание психиатрических стационаров и выписали из них большую часть больных, страдавших тяжелыми нарушениями психики и поведения. В результате множество больных лишились профессиональной помощи, были отвергнуты обществом и оказались на улице. Те люди, что едят похлебку, которую раздают на улицах, почти все потенциальные или бывшие пациенты психиатра. На самом деле таких обездоленных людей, страдающих тяжелыми психическими расстройствами, не так уж много, и государство вполне может позаботиться о них. Сокращение коечного фонда психиатрического стационара во Владивостоке требует упреждающего создания сети учреждений, оказывающих психиатрическую помощь: общежития для душевнобольных, лечебно-трудовых мастерских, спецучастков на предприятиях, полустационарных и прочих подразделений. Но пока реформы в здравоохранении касаются лишь экономного расходования средств.

- Так сколько же душевнобольных ходит по Владивостоку?

- Самую большую группу психических расстройств составляют нарушения, находящиеся на границе между психической нормой и психозами. Нарушения сна, снижение настроения, тревога, навязчивые страхи и другие признаки пограничных психических расстройств столь тягостны, что многие больные и их окружение по-настоящему страдают. Именно эту группу расстройств имеют в виду специалисты, когда говорят, что не менее 25-30% населения в данный момент обнаруживают психические расстройства.

Значительную группу составляют лица с умственной отсталостью и больные с психо-расстройствами позднего возраста. Однако психиатрию большей частью ассоциируют с такими заболеваниями, как шизофрения и шизоаффективные психозы. Их распространенность невелика и составляет не более 3%.

Между тем 25% больных шизофренией полностью выздоравливают, у 60% наступает значительное улучшение при адекватном и систематическом лечении. И только в 15% случаев тяжелых форм шизофрении современная наука оказывается несостоятельной. Этих больных, понятно, немного, и общество в состоянии помочь им, вместо того чтобы навешивать ярлыки на всех побывавших на приеме у психиатра.

Кстати, многие больные, страдающие шизофренией, имеют интеллект выше среднего уровня. Кроме того, у этих больных очень высокий коэффициент нестандартности мышления и, соответственно, развиты творческие способности. Различные расстройства психики наблюдались у многих художников, композиторов, писателей и поэтов... Даже среди нобелевских лауреатов. Но мы не перестаем восхищаться их произведениями.

Что касается обывательских страхов, то с ножами и топорами по улицам наши пациенты бегать не будут. Если тяжелобольным откажут в пребывании в психиатрическом стационаре, общежитии или интернате, то они пополнят ряды бомжей или сгинут в сточной канаве. Среди бомжей и сейчас очень много людей с тяжелыми психическими расстройствами.