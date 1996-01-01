Ломаем ноги, ломаем руки...

Прошедшие во Владивостоке снегопады, увы, наделали немало бед. На город без слез и не взглянешь. Жалко всех и сразу: автомобилистов, скучающих в пробках, пешеходов, у которых отняли тротуары, завалив их снегом. Кстати, с результатами снегоуборочной кампании можно ознакомиться в... травмпунктах, куда и отправился корреспондент "ЗР".

Николай ГОГА, заведующий травмпунктом № 1 (что на улице Уткинской), любезно согласился рассказать о ситуации, сложившейся в городе. Этот травмпункт обслуживает сразу два района, Ленинский и Фрунзенский, в которых проживают около 150-160 тысяч человек.

- Зимой травматизм обусловлен в основном состоянием дорог, гололедом и снегом. В зимнее время в травмпункт ежедневно обращаются порядка 60 человек, из них до 30% с переломами. Вот, например, в пятницу было 67 обратившихся, из них 45 взрослых, 22 ребенка, переломы у 15. Суббота: общее количество обратившихся 46 человек, 34 взрослых и 12 детей, 14 переломов. Мы ведем круглосуточный прием. В пункте постоянно дежурит медицинский персонал, врач и водитель с машиной. По срочным случаям оказывается экстренная помощь. Иногда мы отправляем пациента в стационар - мы все-таки амбулаторная служба.

- Николай Сергеевич, а как обстоят дела с финансированием?

- Наша работа оплачивается. Недостатка в необходимых медикаментах мы не испытываем. Работаем по полисам. Кроме того, мы частично оказываем платные услуги.

За свое двухчасовое пребывание в травмпункте я насмотрелся всякого: вывихи, ушибы, переломы различной этиологии и степени тяжести. Много боли и человеческого страдания... Хорошо, что есть прекрасные специалисты, готовые помочь всем попавшим в беду. Но не слишком ли дорогой ценой оплачивается банальное отсутствие песка на пешеходных дорожках?