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Ломаем ноги, ломаем руки...
Прошедшие во Владивостоке снегопады, увы, наделали немало бед. На город без слез и не взглянешь. Жалко всех и сразу: автомобилистов, скучающих в пробках, пешеходов, у которых отняли тротуары, завалив их снегом. Кстати, с результатами снегоуборочной кампании можно ознакомиться в... травмпунктах, куда и отправился корреспондент "ЗР".
Николай ГОГА, заведующий травмпунктом № 1 (что на улице Уткинской), любезно согласился рассказать о ситуации, сложившейся в городе. Этот травмпункт обслуживает сразу два района, Ленинский и Фрунзенский, в которых проживают около 150-160 тысяч человек.
- Зимой травматизм обусловлен в основном состоянием дорог, гололедом и снегом. В зимнее время в травмпункт ежедневно обращаются порядка 60 человек, из них до 30% с переломами. Вот, например, в пятницу было 67 обратившихся, из них 45 взрослых, 22 ребенка, переломы у 15. Суббота: общее количество обратившихся 46 человек, 34 взрослых и 12 детей, 14 переломов. Мы ведем круглосуточный прием. В пункте постоянно дежурит медицинский персонал, врач и водитель с машиной. По срочным случаям оказывается экстренная помощь. Иногда мы отправляем пациента в стационар - мы все-таки амбулаторная служба.
- Николай Сергеевич, а как обстоят дела с финансированием?
- Наша работа оплачивается. Недостатка в необходимых медикаментах мы не испытываем. Работаем по полисам. Кроме того, мы частично оказываем платные услуги.
За свое двухчасовое пребывание в травмпункте я насмотрелся всякого: вывихи, ушибы, переломы различной этиологии и степени тяжести. Много боли и человеческого страдания... Хорошо, что есть прекрасные специалисты, готовые помочь всем попавшим в беду. Но не слишком ли дорогой ценой оплачивается банальное отсутствие песка на пешеходных дорожках?
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