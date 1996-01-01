В Приморье превышен порог заболеваемости

Санитарные власти Приморья оценивают эпидемиологическую ситуацию в регионе как неблагополучную. По данным краевого управления Роспотребнадзора, показатель инфекционной заболеваемости превысил пороговые значения почти на 10%.

Подавляющее большинство заболевших - подростки до 14 лет (77%). Поэтому эпидемиологи обращают внимание, что в Приморье стартовала вакцинация населения против гриппа. И отмечают, что прививка от гриппа в два раза эффективнее других методов профилактики. Вакцина для детей и взрослых в Приморье поступила в достаточном количестве, сообщила радио «Лемма» начальник отдела эпиднадзора краевого управления Роспотребнадзора Валентина ВОРОНОК.

Как отмечают специалисты, уже через 4 недели после прививки формируется стойкий иммунитет, который сохраняется от 6 месяцев до 1 года. Противопоказана прививка от гриппа тем, у кого есть аллергия на куриный белок и индивидуальная непереносимость препарата. Для взрослых выпущена вакцина «Гриппол», а для детей - «Гриппол плюс». Право на бесплатную прививку имеют воспитанники детских садов, школьники, студенты, медицинские сотрудники, работники транспорта и сферы обслуживания, лица, страдающие хроническими заболеваниями, и люди старше 60 лет. Остальные могут привиться за свой счет в поликлиниках по месту жительства, городском или краевом центрах вакцинопрофилактики, коммерческих медцентрах. Стоимость вакцины - 500 рублей, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.