Не ходите больным на работу!

Чересчур добросовестные служащие, которые ходят на работу невзирая на простуды и прочие ОРЗ, рискуют заметно сократить себе жизнь, предупреждают ученые. У многих работников, постоянно отказывающихся от больничного, сердечные заболевания наблюдаются вдвое чаще по сравнению с нормой.

К такому заключению пришли специалисты из Лондонского университетского колледжа по итогам 10-летнего наблюдения за 10 тысячами государственных служащих. Работать даже в состоянии легкой простуды вредно, утверждают они. Когда человек приходит на службу нездоровым, он подвергает свой организм воздействию мощного стресса, говорят исследователи, и таким образом заметно увеличивает риск сердечных заболеваний.

Профессор сэр Майкл МАРМОТ, руководивший группой экспертов, говорит, что сотрудники просто не понимают, какой вред они себе наносят. "Очень многие заставляют себя ходить на работу, несмотря на недуги, и понятия не имеют о последствиях таких “подвигов”, - сказал он в интервью “Би-Би-Си”". - Мало того что они распространяют микробы, так они еще и приближают собственную кончину". Исследователи сравнили показатели посещаемости рабочего места с историями болезни госслужащих и обнаружили, что от 30 до 40% тех, кто практически никогда не берет больничный, вдвое чаще остальных ложатся впоследствии в больницу с сердечно-сосудистыми заболеваниями.