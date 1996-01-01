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Вирус гриппа мутирует

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Каждый год ходят слухи о страшном гриппе, против которого даже прививки бессильны. Читатели "ЗР" часто спрашивают, что можно сделать, чтобы уберечься от гриппозной инфекции? Вот что ответили нам в центре медпрофилактики...

В предстоящий эпидемический сезон 2004-2005 гг. врачи ожидают в Северном полушарии эпидемию гриппа средней интенсивности. По информации Всемирной организации здравоохранения, она будет вызвана вирусами гриппа подтипа А H3N2 и В.

В связи с этим эксперты предупреждают о том, что прививки против гриппа, сделанные в прошлом году, окажутся неэффективны. Все потому, что вирус гриппа мутирует, и те средства, которые годились раньше, теперь на него не действуют. Для того чтобы получить действенную защиту от болезни, необходимо сделать прививку вакцин, содержащих штаммы А-"Новая Каледония", А-"Фуцзянь" и В-"Шанхай".

Стоит отметить, что в Приморье еще с октября во всех районных поликлиниках начата массовая вакцинация населения против гриппа. В первую очередь прививаются дети и взрослые группы риска: часто и длительно болеющие, а также медики, педагоги и воспитатели, работники транспорта, сферы торговли, обслуживания. Как сообщила врач краевого центра медицинской профилактики Евгения ПАВЛЮЩЕНКО, на выработку иммунитета к вирусу требуется до двух недель. Все желающие привиться могут это сделать в краевом центре вакцинопрофилактики по адресу ул. Светланская, 38/40, (тел. 22-72-68) и городском центре: Океанский проспект, 35 (тел. 40-79-24).

Для поддержания иммунитета в преддверии эпидемии гриппа полезно принимать витамин С (аскорбиновую кислоту) до 1-1,5 грамма в сутки, поливитамины и мед с чесноком (1:1) по 1 столовой ложке на ночь. Либо чистый мед в виде десерта после еды (1 столовая ложка - взрослому, 1 чайная - ребенку). Аппетитна и полезна смесь меда и черной смородины (1:1). Также стоит принимать медово-ягодную смесь по 1 чайной ложке за полчаса до еды. Курс - 1 месяц.

В нашем рационе обязательно должны быть лук и чеснок, которые, как известно, богаты фитонцидами. Не забывайте о дальневосточных адаптогенах - аралии, заманихе, лимоннике, женьшене, элеутерококке. Длительный прием небольших доз (1 чайная ложка утром натощак даже однократно) поможет защитным силам вашего организма противостоять гриппозным вирусам.

Кроме того, нужно обязательно одеваться по погоде, держать ноги в тепле и в сухой обуви. Если продрогли в дороге, то, придя домой, примите душ либо сделайте горячие ножные ванночки, протрите насухо ноги, наденьте теплые носки - и под одеяло. Хорошо выпить горячий чай с медом, лимоном, брусникой, клюквой или малиной.

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