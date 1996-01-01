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«Тысячекоечная» берется за краевых пациентов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В городской клинической больнице №2 г. Владивостока после проведения ремонта установлено новое оборудования. Оценить результаты обновления пригласили главу города Игоря ПУШКАРЕВА.

В отделении гемодиализа сейчас начато испытание нового оборудования. Программный гемодиализ - единственный метод лечения пациентов, у которых не функционируют почки. Два раза в неделю им необходимо проходить пятичасовую процедуру по очищению организма и выведению токсинов. Тогда жизнь таких пациентов продлевается на 12-15 лет. К сожалению, такой аппаратуры на данный момент мало в крае, поскольку она достаточно дорогостоящая.

Поэтому врачи «тысячекоечной» больницы уже сейчас говорят о том, что с появлением необходимой техники в отделении будут принимать не только жителей Владивостока, но и всего Приморского края. К сведению, стоимость одной процедуры диализа колеблется в пределах 4,5-6 тыс. рублей, а каждый пациент пожизненно (либо в ожидании пересадки почки) должен получать по 2-3 процедуры в неделю. По полису обязательного медицинского страхования эта процедура осуществляется бесплатно.

Также глава города осмотрел новый цифровой телеуправляемый рентгенологический комплекс. Его приобрели в рамках ведомственной целевой программы «Оснащение муниципальных учреждений здравоохранения города Владивостока рентгенологическим оборудованием». Комплекс отвечает всем европейским и российским требованиям, увеличивает скорость обследования (что особенно важно, ведь иногда минуты решают исход травмы или заболевания), уменьшает лучевую нагрузку на пациента и медперсонал, позволяет делать снимки не только на обычной рентгеновской пленке, но и цифровой. Стоимость такого комплекса - почти 21 млн руб., сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Компьютерный томограф, который также ввели в эксплуатацию недавно, уже спас жизнь маленькой девочки. Он своевременно помог обнаружить осколок, застрявший в результате автомобильной аварии. Этот аппарат используется в разных направлениях медицины: в нейрохирургии, травматологии, хирургии, урологии. Он позволяет получить результаты исследований сразу же в день обращения пациента.

«Денежные средства, которые мы вкладываем в медицинские учреждения города, в итоге помогают сохранить чью-то жизнь, - подчеркнул глава города Игорь Пушкарёв. - Сейчас главное - наладить работу современной аппаратуры, научить специалистов с ней обращаться, а затем использовать ее максимально эффективно. Кроме того, сейчас почти во всех поликлиниках и больницах города идет плановый ремонт. Устанавливают пластиковые окна, меняют инженерные коммуникации, приводят в порядок кабинеты».

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