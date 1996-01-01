Домашняя аптечка

Нередки случаи, когда требуется немедленная медицинская помощь (травма, ожоги, кровотечение, ранение, обморок, головная боль и т.д.). Для этого очень важно всегда иметь под рукой определенный набор лекарств и перевязочных средств.

Сформировать семейную домашнюю аптечку из наиболее часто употребляемых препаратов, отпускаемых без рецепта врача, нам помогла руководитель информационно-справочной службы сети аптек «Овита» Анастасия БРАГИНА.

I. Противотравматические, ранозаживляющие, антисептические средства:

Бриллиантовый зеленый (зеленка). Применяется наружно, антисептическое средство. Цена – 12,7 руб.

Банеоцин (мазь). Антибактериальное средство для лечения ран, язв, порезов, ожогов, пролежней. Применяется наружно. Цена – 227 руб.

Банеоцин (порошок). Комбинированное антибактериальное средство для лечения ран, язв, порезов, ожогов, пролежней. Наносят на кожу от 2-х до 4-х раз в сутки. Цена – 220,92 руб.

Долобене гель. При синяках, ушибах, трофических язвах. 3-4 см геля наносят пораженные участки 3-4 раза в день. Цена – 219,14 руб.

Йода настойка 5% спиртовая. Применяется наружно, антисептическое средство. Цена – 15,82 руб.

Календулы настойка. Применяют при гнойных ранах, ожогах, для полосканий горла (1 чайная ложка на стакан воды). Цена – 20,5 руб.

Калий марганцевокислый (перманганат К). Применяется наружно в водных растворах как антисептическое средство. Для промывания ран 0,1-0,5%, для полоскания рта и горла 0,010,1%, смазывания язвенных и ожоговых поверхностей 2-5 %. Цена – 33,01 руб.

II. Сердечно-сосудистые средства:

Валидол (таблетки, капсулы, раствор). При болях в области сердца. Цена – 6,23 руб.

Валокордин (корвалол). Обладает седативным и спазмолитическим действием. В больших дозах - легкое снотворное. Применяют при спазмах коронарных сосудов, сердцебиении, неврозах, бессоннице по 15-30 капель до еды 2-3 раза в день. Цена – 70,61 руб.

Нитроглицерин. При острых болях в области сердца по 1 таблетке под язык. Цена – 30,69 руб.

III. Успокаивающие, антиспастические, антиаллергические средства:

Валериана лекарственная. Применяют как успокаивающее средство в виде водных настоев, спиртовой настойки, как часть успокоительного сбора, камфорно-валериановых капель. Цена – 15,76 руб.

Кларитин. Применяют при аллергических реакциях (зуд, сыпь, чихание). Принимают по 1 таблетке 1 раз в день. Цена – 190,5 руб.

Ново-пассит (сироп). При неврозах, перевозбуждении, бессонницах, раздражительности по 5 мл 3 раза в день до еды, растворив в небольшом количестве воды. Цена – 127,15 руб.

Но-шпа. При спазмах гладкой мускулатуры (желудка, кишечника), спастических запорах, приступах желче- и мочекаменной болезни, принимают по 1-2 таб. 2-3 раза в день. Цена – 97,44 руб.

IV. Средства, употребляемые при простудных заболеваниях, гриппе, головной и других болях:

Анальгин. Применяют при болях различного происхождения, лихорадке, гриппе, ревматизме по 0,25-0,5 г 3-4 раза в день. Цена – 6,72 руб.

Арбидол. Противовирусное, иммуномодулирующее противогриппозное средство. По 1 капсуле 4 раза в день. Цена – 209,91 руб.

Ацетилсалициловая кислота (аспирин). Обладает жаропонижающим, болеутоляющим, противовоспалительным эффектом (применение см. Амидопирин). Таблетки по 0,25-0,5 г 3-4 раза в день после еды, запивать молоком. Цена – 7 руб.

Галазолин, капли в нос. По 1-2 капли в каждую ноздрю 1-3 раза в день при насморке. Цена – 35,55 руб.

Грудной эликсир. Применяют как отхаркивающее средство. 20-40 капель с водой несколько раз в день. Цена – 21,33 руб.

Нурофен. Обладает обезболивающим, противовоспалительным, жаропонижающим действием. Применяют при лихорадке, головной, зубной болях по 1 таблетке 3-4 раза в день.

Парацетамол. Противовоспалительное, болеутоляющее средство. По 1 таблетке 3 раза в день при гриппе, простуде. Цена – 8 руб.

Пектусин, таблетки от кашля. Держат во рту до полного рассасывания. Цена – 6 руб.

Пертуссин, микстура от кашля. По 1 столовой ложке 3 раза в день. Цена – 34 руб.

Ремантадин, специфичекое противогриппозное средство. 1-2 таблетки 3-4 раза в день для профилактики, лечения. Цена – 67 руб.

Таблетки от кашля. По 1-2 таблетки 3-4 раза в день. Цена – 8,5 руб.

Фурацилин, для полосканий при воспалениях, ангине. 1 таблетка на стакан теплой воды. Цена – 4 руб.

V. Желудочно-кишечные средства:

Аллохол. Обладает желчегонным действием, применяется при заболеваниях печени. 1-2 таблетки 3-4 раза в день. Цена – 12 руб.

Гевискон форте. При изжоге, кислой отрыжке, ощущении тяжести в желудке после приема пищи. По 1 пакету 3 раза в день после еды и перед сном. Цена – 316 руб.

Гутталакс. Капли для приема внутрь при запорах. Принимать от 10 до 30 капель перед сном. Цена – 245 руб.

Дульколакс. Слабительное. По 1 таблетке перед сном или за 30 мин. до завтрака. Цена – 231,94 руб.

Желудочно-кишечный сбор. Настой обладает спазмолитическим, противовоспалительным, желчегонным действием. Цена – 55 руб.

Касторовое масло. Слабительное. Принимают внутрь по 20-50 г. Цена – 32,5 руб.

Уголь активированный. Применяют при отравлениях по 20-30 г на прием в виде взвеси в воде. При повышенной кислотности по 102 г в воде 3-4 раза в день. Цена – 7 руб.

Черемухи плоды. Применяются как закрепляющее средство при поносах в виде киселей. Цена – 61,5 руб.

Энтерол. Противодиарейное, противомикробное средство, подавляет патогенные микроорганизмы при кишечных заболеваниях. По 1 капсуле 1-2 раза в день. Цена – 160 руб.

Эспумизан. При вздутии кишечника, для улучшения отхождения газов. По 1-2 капсуле 3-5 раз в день во время или после еды. Цена – 160 руб.

VI. Прочие лекарственные средства:

Борная кислота. Спиртовой раствор. Применяют как антисептическое средство в виде ушных капель по 3-5 капель 2-3 раза в день. Цена – 9 руб.

Кора дуба, водный отвар 1:10 для полосканий при воспалении полости рта, горла. Цена – 24 руб.

Детская присыпка, при опрелостях, повышенной потливости. Цена – 28 руб.

Зубные капли. 2-3 капли на кусочке ваты на больной зуб. Цена – 60 руб.

Масло вазелиновое для смазывания наконечников спринцовок и клизм, смягчения ороговевшей кожи. Цена – 41 руб.

Бальзам «Спасатель». При раздражениях, опрелостях кожи, для защиты кожи от обветривания, солнца, мороза. Наносить на кожу несколько раз в день. Цена – 65 руб.

Спирт салициловый. Употребляют как антисептическое средство (смазывание, протирание, компресс). Цена – 20,09 руб.

В аптечке должны быть: перевязочные материалы - вата, бинты, стерильные марлевые салфетки, горчичники, термометр, бумага компрессная парафинированная, стаканчик для приема лекарств, глазная пипетка, напальчники. Кроме того, могут понадобиться грелка, резиновый пузырь для льда, спринцовка, кружка Эсмарха.

Напоминаем: лекарства без этикеток хранить не следует. Аптечка должна находиться в недоступном для детей месте. При хранении лекарства в домашних условиях необходимо придерживаться указаний, имеющихся на них. Жидкие средства, содержащие антибиотики, витамины, глюкозу, сироп, настои и отвары из лекарственных трав, глазные капли, надо держать в холодильнике, не допуская их замораживания. Эти лекарства не следует приобретать впрок.

Если в глазных каплях и других прозрачных жидкостях появилась муть или хлопья, следует прекратить их применение и приобрести в аптеке свежие. Капли, изготовленные на спиртовой основе, хранят в герметически закрытых склянках, мази - в хорошо закупоренных банках.

Порошки, таблетки, пилюли следует держать в сухом, в защищенном от света месте, причем отсыревшие или изменившие свой цвет принимать не следует. Если полученные из аптеки пилюли используются длительный срок (больше месяца) нелишне испытать их на распадаемость. Для этого одну пилюлю помещают в стаканчик с водой (37 °С), периодически его покачивая, пригодная к употреблению пилюля должна распасться.

Антибиотики хранят в сухом помещении при температуре не ниже +1 и не выше +10 °С. На многих упаковках вы можете увидеть дату выпуска лекарства и дату окончания срока его годности.

Время от времени просматривайте свою домашнюю аптечку. Помните, многие устаревшие лекарства не приносят никакой пользы. Не применяйте лекарств, в которых при хранении произошли какие-либо изменения во внешнем виде.