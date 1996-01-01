Вакцина против проблем

Во Владивостоке прошел круглый стол «Иммунопрофилактика как средство борьбы с инфекционными заболеваниями, в том числе иммунизация против полиомиелита», инициатором и организатором которого выступило Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Открыла дискуссию Валентина Воронок, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Приморскому краю:

- Мы запланировали это мероприятие в рамках Европейской недели иммунизации . Благодаря проведению иммунопрофилактики на территории Приморского края не регистрируются такие инфекционные заболевания, как корь, дифтерия, полиомиелит, в 27 раз снизилась заболеваемость краснухой, в 3,6 раза снизилась заболеваемость вирусным гепатитом В.

Под эгидой приоритетного национального проекта в Приморском крае проводилась иммунизация всего населения и, кроме того, прививали как обычно детей по Национальному календарю профилактических прививок. Это позволило привести показатель заболеваемости к средней норме по России, практически у нас не регистрируется теперь заболеваемость детей раннего возраста гепатитом В. Вследствие иммунизации у нас не регистрируются случаи врожденной краснухи.

Специфическая иммунизация - одна из наиболее эффективных мер профилактики инфекционных заболеваний.

Если говорить о полиомиелите, с 2002 года РФ сертифицирована как территория, которая свободна от полиомиелита, т.е. на всей территории России, включая Приморский край, случаев полиомиелита не регистрируется. При этом постоянно проводятся мероприятия, направленные на то, чтобы не допустить завоз дикого полиомиелита на территорию РФ, и в том числе на территорию Приморья. Проводится активный мониторинг в лечебно-профилактических учреждениях, с целью выявления заболеваний с какими-либо проявлениями парезов, с изменениями, которые могли бы свидетельствовать о признаках полиомиелита. Все истории болезней просматриваются, уточняется, не было ли пропущено таких случаев.

Но самое главное - это вакцинопрофилактика. У нас достаточный охват специфической иммунизации - более 95% населения. Даже в случае завоза дикого полиомиелит-вируса большинство детей будут защищены от этой инфекции, к сожалению, дети раннего возраста более подвержены этому заболеванию, и прививка - это спасение.

В Индии, в Пакистане, в Афганистане, в Нигерии полиомиелит существует. Сейчас ежедневно отслеживают ситуацию по жителям Таджикистана. Почему? Потому что именно в Таджикистане осложнилась эпид-ситуация. С начала 2010 года на территории Республики Таджикистан было зарегистрировано 128 случаев ОВП с подозрением на паралитический полиомиелит, 10 из них закончились летальным исходом. Все заболевания были зарегистрированы у детей до 16 лет, из них у 108 детей до 5 лет.

Наша задача - выявление лиц таджикской национальности, которые приехали в Приморский край в 2010 году, не имея сведения о профилактических прививках, и проведение им специфической иммунизации. Пока нам передали сведения о троих таких гражданах.

Если продукты, орехи и сухофрукты поступают на наши рынки из Таджикистана, это тщательно отслеживается, согласно приказу по нашему ведомству такой товар предписано изымать.

На территории ПК существует план мероприятий по поддержанию статуса края, свободного от полиомиелита.

Мы хотим обратить ваше внимание на иммунопрофилактику еще по одной причине, - заметила Татьяна Бурмистрова, заведующая отделом организации медицинской помощи женщинам и детям Департамента здравоохранения Приморского края.- Сегодня миграционные потоки настолько велики и мы сами настолько много путешествуем, что можно быть инфицированным не какой-то редкой инфекцией, а полным набором болезней, который стандартен в тех странах. Например, у нас давно не было полиомиелита, а вдруг раз и появился.

Те дети, мамы которых решили, что мифы о вреде прививок реальны, и отказались от прививок для детей, на сегодня оказались в очень серьезной ситуации, потому что не привитый ребенок может заболеть в самой тяжелой форме. Даже при своевременно выставленном диагнозе и правильно проводимом лечении возможен летальный исход.

Многие говорят о правах мамы, но не следует забывать, что у ребенка тоже есть свои права - права на жизнь, быть здоровым, не иметь инвалидности. Поэтому иммунопрофилактика тех болезней, которая проводится у нас в России, а это в 2 раза меньше обязательных прививок, чем в странах Запада (10 против 18-22), соответствует правам детей. Мамам стоит прислушиваться к мнению специалистов, мы стараемся представлять интересы ребенка, имея информацию и соответствующие образование и квалификацию. Ни один специалист не нанесет вред ребенку. Нужно вместе сделать так, чтобы жизнь наших детей была качественной в дальнейшем, и иммунопрофилактика играет в этом значительную роль.

Самое выгодное вложение денег родителей - в здоровье ребенка.