Аллергия на носу

Некоторые виды аллергий встречаются в любое время года (например, аллергия на домашнюю пыль, на шерсть животных), но есть и такие, которые носят сезонный характер. Конец весны и лето - время максимального расцвета аллергических заболеваний.

Больше всего летом «свирепствуют» поллинозы - аллергические реакции на пыльцу растений. В мае-июне аллергию вызывают цветущие деревья, в июле, начале августа - злаки, в августе, начале сентября - сорные травы.

Поллиноз, или аллергический ринит, или, как говорят в народе, сенная лихорадка, - болезнь очень распространенная. По разной статистике, от него страдает от 20 до 40% населения. Однако доверять статистике особо не следует. Как правило, регистрируются только тяжелые, ярко выраженные случаи. На ранних же этапах болезни участковые терапевты редко направляют пациентов к врачам-аллергологам, ставя в качестве диагноза не аллергический ринит, а банальную простуду.

Аллергик: взгляд изнутри

- Суть недуга в том, что наш организм испытывает особую неприязнь к некоторым чужеродным веществам - аллергенам. Однажды встретясь с ними, наш иммунитет теряет над собой контроль, реагирует на чужака слишком бурно, нанося вред самому себе. В кровь неуправляемым образом поступают всевозможные биологически активные вещества. Сыпь, покраснение кожи, слезотечение, зуд и другие проявления аллергии - это их работа, - говорит главный аллерголог Приморского края, зав. Региональным центром клинической иммунологии и аллергии Галина ЦЫВКИНА.

Список аллергенов практически неисчерпаем. Но в большинстве случаев аллергия возникает при контакте с пыльцой деревьев и трав, плесневыми и дрожжевыми грибами, некоторыми пищевыми продуктами, перхотью животных, пылевым клещом, при укусах насекомых.

Аллергиком может стать любой из нас, причем совершенно внезапно – после перенесенного инфекционного заболевания или сильного стресса.

Основная опасность аллергии в том, что она маскируется под разные болезни и у всех проявляется по-разному. У одних – заболеванием глаз (отечность, зуд, слезотечение), у других – насморком, у третьих – миокардитом, поражением желудочно-кишечного тракта (понос, запор, боли в животе).

Более 20-30% страдающих энтероколитами на самом деле страдают аллергией. Но врачи предлагают ему попить травки. И зачастую те, к которым у пациента повышенная чувствительность! Прежде чем лечить какое-либо заболевание, надо проверить, не вызвано ли оно аллергией.

Наиболее часто у жителей Владивостока встречается аллергия на плесневые грибы и на сорные травы (полынь, амброзия). В этом случае нельзя применять антибиотики группы пенициллина и витамины группы В. Но их назначают всем без разбора. Кроме того, наши люди любят заниматься самолечением, что может привести к серьезным последствиям вплоть до анафилактического шока.

- А как отличить аллергический ринит от простуды?

- Для простуды характерно: повышение температуры, боли в горле, слабость. А аллергический насморк обязательно с чем-то связан, может появляться в одно и то же время (и даже в один и тот же день), когда начинается цветение. Чихать можно из-за пыли или контакта с домашними животными. И самое главное - аллергия всегда сопровождается слезотечением, зудом глаз, многократным чиханием, чего не бывает при простуде.

Тополиный пух не аллерген

- Что делать с аллергией на тополиный пух?

- Тополиный пух не является аллергеном. Его пух просто переносит на себе пыльцу злаков (например, тимофеевки), которая вызывает поллиноз. Потому, если вы начинаете чихать и кашлять в период появления тополиного пуха, нужно обратиться к аллергологу и выяснить, на что именно у вас есть реакция.

- Галина Ивановна, а что посоветуете страдающим аллергическим насморком?

- Самый простой способ - избегать контактов с пыльцой. Если есть возможность, лучше на время уехать из той местности, где цветет растение, вызывающее аллергию. Если такой возможности нет, необходимо как можно меньше бывать на улице. Концентрация аллергенов в воздухе наиболее высока с 6 до 11 утра, особенно в жаркую и ветреную погоду. В этот период на работе и дома лучше не открывать окна. Вечером следует проветрить квартиру, а также затянуть окна мелкой сеткой или марлей. После возвращения с улицы нужно сразу принять душ, ведь пыльца собирается в волосах и на одежде. Дома необходимо регулярно проводить влажную уборку. Если ездите в машине, закрывайте окна в любое время. Выходя на улицу, лучше надеть солнцезащитные очки.

И ни в коем случае не используйте растительных сборов в лечебных или профилактических целях. Даже если, предположим, у вас аллергия на полынь, а вы решили попить настой ромашки, лучше от этого отказаться. Неисключено, что среди тонны ромашки попадется одна-единственная веточка полыни, которая достанется именно вам. Между растениями существует схожесть строения. И имея аллергическую реакцию на какую-то конкретную траву, можно получить схожую реакцию на другую траву или деревья. В моей практике встречались больные, которые длительное время безуспешно лечились от упорных головных болей - мигреней, колитов и ряда других заболеваний. Нормализовать состояние им удалось лишь после исключения из арсенала лечебных средств ВСЕХ растительных препаратов и проведения гипосенсибилизирующей терапии.

Смотри, что ешь

- Слышала, что у человека с аллергией на пыльцу злаковых трав аллергическая реакция может развиться при употреблении хлеба или кваса. Это так?

- Да. Так называемые перекрестные аллергические реакции возникают при употреблении пищевых продуктов, имеющих сходные химические структуры, или относятся к одному семейству растений. Например, при аллергии к плесневым грибам аллергические реакции развиваются при употреблении кефира, пива, кваса, сыра, сахара, квашеной капусты, изделий из дрожжевого теста и других продуктов, подвергшихся ферментации в процессе приготовления.

При аллергии к пыльце злаковых трав аллергические реакции могут возникать при употреблении пищевых злаков (макаронных и мучных изделий) и продуктов, их содержащих, – меда и т.п. При аллергии к пыльце сложноцветных могут развиваться реакции при употреблении семян подсолнечника, подсолнечной халвы, подсолнечного масла, меда и др. При аллергии к арахису перекрестные аллергические реакции могут возникнуть при употреблении сои, гороха и других, относящихся к семейству бобовых.

Но наличие аллергии к пищевому продукту, относящемуся к определенному семейству, не означает, что аллергия будет ко всем продуктам из этого семейства. Поэтому необходима консультация врача-аллерголога, который после кожных проб может определить наличие аллергии к конкретным пищевым продуктам.

- Что представляют собой кожные пробы?

- Кожные пробы – один из наиболее информативных диагностических тестов на аллергию. Методика достаточно проста: на внутреннюю поверхность предплечья наносят раствор какого-нибудь аллергена, а затем делают легкую царапинку. Если после этого на коже появляются отеки, покраснения, воспаления, значит, «враг» обнаружен. Чаще всего применяют кожные пробы на пыльцу, пыль и другие аллергены, содержащиеся в воздухе. Хорошо выявляются и некоторые пищевые аллергены - морепродукты, орехи. Но, к сожалению, в случае с другими пищевыми аллергенами кожные пробы не дают столь ясного результата. Иногда для выявления причин аллергии применяется исследование крови. Но она несколько дороже кожных проб, а по определенности зачастую им уступает.

Готовь сани летом, а иммунитет – зимой

- Говорят, к сезону цветения можно подготовиться. Как это сделать?

- Есть такой метод - аллергеноспецифическая иммунотерапия пыльцевыми аллергенами. Это достаточно простая процедура. Больной получает серию инъекций с враждебными для него аллергенами в постепенно возрастающей концентрации, в результате чего повышается его устойчивость к этим аллергенам – точно так же, как в результате прививки человек становится невосприимчив к инфекциям.

- Иммунотерапию делают только зимой, когда нет симптомов?

- Лучше зимой. Но сейчас тоже нужно снимать симптомы, принимать лекарства, которые облегчают состояние. В первую очередь - это антигистаминные препараты, которые способны быстро и эффективно подавить клинические проявления любых форм аллергии или предотвратить их развитие. Они называются антигистаминными потому, что блокируют действие гистамина – вещества, ответственного за все клинические симптомы аллергии.

Существует условное деление всех антигистаминных препаратов на старое и новое поколение.

Препараты старого поколения - это хорошо известные всем димедрол, супрастин, тавегил. Они обладают только антигистаминным действием и при этом вызывают сильную сонливость и заторможенность. Поэтому сегодня их применение в аллергологии ограничено - разве что при укусах насекомых, когда развивается сильное возбуждение, успокаивающий эффект очень полезен.

Препараты нового поколения не вызывают сонливости, не оказывают влияния на концентрацию внимания и другие поведенческие способности человека. А помимо антигистаминного и противоаллергического действия они обладают еще и противовоспалительным действием.