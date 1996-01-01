Спасти рядового Гиппократа

Права врачей – понятие для самих эскулапов достаточно условное. Разумеется, открыто говорить о том, соблюдаются ли их права и каким образом их можно защитить, приморские врачи не хотят по понятным причинам. Доктор сегодня, как любой другой гражданин, уязвим. «Вот спросите меня, какие у меня есть права, я даже и не припомню», - откровенничает в частной беседе с корреспондентом «Журнала Здоровья» один из владивостокских хирургов.

«Подчас кажется, что мы имеем только обязанности», - говорят они в ходе неформальной беседы. - У нас есть право выслушать хама, обслужить вдрызг пьяного. Здесь ничего не попишешь». Приморские адвокаты, имеющие мало-мальскую практику ведения дел по защите прав медицинских работников, их профессиональной чести, отказываются давать какие-либо комментарии, что также говорит само за себя. Дело врача – сложный процесс, он, как правило, затрагивает не только трудоспособность пациента, но и его жизнь.

Сам себе доктор Сегодня доктору достаточно сложно защититься самому. На его защите разве что Этический кодекс врача и закон «О дополнительных мерах социальной поддержки медицинских работников». Там речь идёт о социальных рисках. И те риски, которые ведут к утрате здоровья и иногда представляют угрозу жизни, должны быть компенсированы. Давно ведутся разговоры о страховании ответственности медицинских работников, но в ранг обязательной нормы по примеру ОСАГО такая страховка не возведена, а самостоятельно страхуются единицы. Пока такое удовольствие не по карману доктору, особенно начинающему, чья ставка заработной платы составляет 3200 руб. Вероятно, такая обязанность должна быть все же возложена на лечебное учреждение. Вот и все права. В обыденной же обстановке приморские доктора вспоминают чаще всего о другом, например, о праве пациента на конфиденциальность информации о его заболевании. Право на молчание о своей болезни имеет и больной таким общественно опасным заболеванием, как СПИД. Ранее даже одного подозрения медицинского персонала было достаточно для того, чтобы взять у поступившего в стационар соответствующий анализ и направить его в Центр иммунопрофилактики (к слову, выявление гепатита С являлось практически 100%-ным ключом к разгадке сопутствующего не менее неприятного заболевания - СПИДа). Сегодня выявление или подтверждение этого диагноза в больнице - целая проблема. Соответствующий анализ может быть взят только после письменного согласия пациента. Справедливости ради скажем, что такие больные частенько забывают о своих «грехах» и, когда попадают в больницу, дабы вылечить банальную простуду, буквально походя вспоминают: «А, да, болен СПИДОМ, уже несколько лет». Такая безалаберность пациентов ставит под угрозу здоровье не только докторов, но и других граждан. В массе своей это смертельное заболевание как бестолково приобретают, так же и относятся к нему в дальнейшем. Такие «горе-пациенты» стали все чаще наведываться в приморские клиники. Они прибывают из других регионов России, дабы строить здесь мосты и дороги к Форуму АТЭС. Понятно, что люди с подорванным иммунитетом чаще болеют, но, обращаясь к докторам, не помнят о своих обязанностях (необходимости встать на учет по новому месту пребывания, чтобы получить качественную помощь), что уж говорить о соблюдении прав ближнего, того же доктора, который лечит его. Есть и другой нюанс – как разговаривать с таким подозрительным больным? Особенно если он лежит в общей палате. Нервировать всех остальных? В такой обстановке пациент вполне может отказаться от анализа и посчитать намеки врача оскорбительными. Отдельных же апартаментов для таких пациентов не предусмотрено. Каждое особо опасное заболевание имеет свою литеру, и в дальнейшем, если пациент согласится на анализ, только медперсонал будет информирован о наличии у него серьезного заболевания. Зная о своей болезни, такие пациенты должны соблюдать правила личной гигиены, не допустить заражения контактирующих с ним людей. Но, как правило, они уже относятся к числу асоциальных элементов и нынешнее их состояние им «до лампочки». Право на расписку Но медицинское сообщество Приморья все-таки пытается так или иначе защитить свои права. Заведующие поликлиниками и больницами прямо указывают своим подчиненным на четкое и постоянное ведение всей документации. Там должно быть отражено все: от мер, которые предлагает применить доктор, до причин, влекущих за собой отрицательные последствия, если пациент отказался от врачебных манипуляций или не соблюдает определенный режим. В Приморье традиционной практикой являются расписки со стороны пациентов. Перед любой серьезной операцией у больного берут по 5-6 подписей для подтверждения его волеизъявления. Хотя с правовой стороны такие бумажки в суде, где, не дай бог, придется отстаивать свои права, веса не имеют. Любой отказ или согласие должны быть заверены нотариально. Пациент практически никогда не может оценить ту манипуляцию, на которую он соглашается, те последствия, осложнения, альтернативные методы, которые ему могут быть предложены. Это, кстати, о защите прав врача. Но доктор просто обязан буквально «разжевать» все нюансы заболевания и его последствия для пациента, равно как объяснить ситуацию родственникам. Подчас такие разговоры напоминают «испорченный телефон», и люди, далекие от медицины, с трудом понимают те термины и определения, которыми просто вынужден пользоваться доктор. В итоге разговор чаще всего заканчивается фразой: «Доктор, я вам доверяю, как считаете нужным, так и делайте». Но такое согласие совсем не панацея от дальнейших претензий. Подчас пациент отказывается от серьезных операций, вместе с тем осложнения могут повлечь и летальный исход. Право пациента – свято. Доктора ждут до последнего. У них появляется право защитить жизнь пациента, когда он буквально впадает в беспамятство, т.е. в тот момент, когда реально идет речь о жизни и смерти. Платные закономерности Доминирующее количество жалоб со стороны пациентов в Приморье посвящено в первую очередь платным услугам или манипуляциям, которые являются в стационаре дополнительными. В каждом из отделений краевой больницы имеется собственный стандарт бесплатных услуг. Скажем, в отделении пульмонологии бесплатно возьмут лишь общий анализ крови, а вот уровень глюкозы в крови можно выяснить уже за деньги, равно как и получить массаж. К слову, план на платных больных и осуществление оплачиваемых врачебных манипуляций спускаются в отделения стационаров администрациями больниц. Таким образом, рядовой доктор оказывается буквально меж двух огней. Поэтому в День медицинского работника, когда несведущие друзья пытаются поднять бокал за меньшее количество пациентов на больничных койках, приморские эскулапы буквально машут рукой: «Типун вам на язык, на что же мы тогда будем жить?» Жалобами на необоснованность применения платных услуг «завалены» администрации лечебных заведений и Горздрав. Но, как правило, пациенты чаще пугают, что подадут в суд. По мнению врачей-практиков, ходят от врача к врачу, как правило, сутяжники. Те пациенты, которые сталкиваются с реальной проблемой, решают ее конструктивно.