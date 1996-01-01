Коронка для диктатуры пролетариата

Скорость эволюции технологий в стоматологии может вполне конкурировать с прогрессом в мире IT. Съемный протез, оставленный на ночь в стакане, сейчас можно увидеть только в фильмах о прошлом веке. Век нынешний породил массу новейших технологий в такой всем необходимой области медицины - стоматологии.

Имплантация зубов

Сущность дентальной имплантации заключается в образовании прочной связи между имплантом и костной тканью, которая формируется в течение 3-6 месяцев в результате костеобразующих процессов. Причем теперь хорошо всем знакомые метало-керамические коронки готовы потеснить коронки на основе оксида циркония.

Мастерская зубного техника - того самого скульптора вашей красивой улыбки, сегодня мало походит на слесарно-столярную, скорее этот кабинет напоминает нечто среднее между рабочим местом дизайнера и инженера по программному управлению высокоточными станками на крупном заводе. Современный зуб, который придет на смену вашему родному, но безвременно покинувшему челюсть, состоит из имплантата и собственно коронковой части. В изготовлении имплантатов нового поколения задействованы станки с числовым программным управлением (ЧПУ), а также CAD/CAM системы (Computer Assistant Design/Computer Aided Manufacturing - компьютерный дизайн и производство под управлением компьютера соответственно) - это современная технология производства каркасных зубных протезов с помощью компьютерного моделирования на станках с числовым программным управлением.

С помощью CAD/CAM -технологии можно изготовить одиночные коронки и мосты большой и малой протяженности, создать временные коронки и различные модели для литья. Причем материалом может быть пластмасса, кобальт-хромовый сплав, титан и теперь оксид циркония.

Критерии выбора имплататов

Безусловно, для врача и пациента эти критерии могут отличатся. Если врач-ортопед в первую очередь будет обдумывать приживаемость того или иного имплантата исходя из состояния костных тканей пациента, сложность выполнения работы, технологические особенности совмещения имплантата и выбранного пациентом материала коронки и еще многое другое, то пациента будут волновать другие категории: эстетика - всем необходима красивая улыбка, долговечность - имлантаты дело недешевое, и было бы хорошо, раз заплатив, иметь настоящий зуб на века, и цена, конечно, цена, особенно если речь идет не об единичном зубе, а о целом «мостострое».

Есть отечественные импланты, есть зарубежные – немецких и американских фирм. Мы отдаем предпочтение импортным имплантам, которые проходят эксклюзивную обработку и поставляются в специальных закрытых стерильных капсулах. Все системы западных имплантатов по цене раза в 4-5 дороже отечественных. Зато они обеспечивают высокую приживляемость, потому что покрыты специальными адгезивными веществами – TiUnit. Себестоимость самого имплантата может колебаться от 300 до 500$, тогда как отечественный стоит 30-50 $.

Отличие циркониевых коронок от металло-керамических

Цирконий - химический элемент IV группы периодической системы, атомный номер 40, атомная масса 91,22, название его происходит от минерала «циркон», из которого была впервые выделена двуокись циркония. Чистый цирконий имеет высокое сродство к кислороду и быстро окисляется, а также это довольно активный элемент, легко вступает в реакции, образуя простые и сложные соединения.

Некоторые спросят: «Это не вредно для здоровья - иметь во рту, где влажная и активная среда, такой активный в химическом плане материал?». Отвечаем: это не вредно потому, что во рту оказывается не сам металл цирконий, коронки выполняются на основе оксида циркония, который уже не является активным реагентом даже во влажной среде.

Новинка - дорогое удовольствие

На первом этапе это дороговато – от 10 до 30 тыс. рублей стоимость одной коронки. Но дело того стоит, как говорят наши пациенты. У этих коронок хорошая цветопередача, не отличишь от ваших собственных зубов. Поскольку стенки коронок тоньше, чем фарфоровых – требуется меньшее обтачивание зуба. Отсутствие металлической основы определяет то, что такой зуб не взаимодействует с другими веществами, в том числе металлами, не является аллергеном, не нарушает круговую связку зуба, что продлевает его срок службы.