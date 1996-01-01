Не дарите свои снимки кому попало

В последнее время стало модно носить фотографии родных и близких в кошельке. Делать этого не стоит, так как порой даже брошенного вскользь недоброжелательного взгляда бывает достаточно, чтобы принести в дом беду.

Родителям, находящимся в разлуке с дочерью или сыном, следует почаще беседовать с фотографией ребенка. Но не причитать: "Как ты там, один-одинешенек?" Наоборот, старайтесь передать часть своей силы и внутренней убежденности, что все будет хорошо. Впрочем, не надо быть биоэнергетиком, чтобы понять: умение видеть что-то хорошее в серой череде наших бесконечных трудных будней - это и есть залог жизненного успеха.

А это совет для влюбленных: практика показывает, что те пары, которые много фотографировались до брака, нередко до загса не доходят. Или разводятся быстро. Или живут из рук вон плохо. Объяснить этот парадокс пока что не удается.

Постарайтесь все же не фотографироваться просто так, от нечего делать, и будьте чуть-чуть осторожнее, оставляя кому-нибудь свои снимки на память.