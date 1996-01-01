Магия фотографии

Знаете ли вы, что иногда одна-единственная фотография может в корне изменить вашу жизнь? Не верите? Но именно это утверждают специалисты в области биоэнергетических воздействий на человека.

Фотоизображение - не забава

Фотография - дело сравнительно молодое. Долгое время шел период накопления сведений, и только сегодня люди (и то далеко не все) стали понимать, что фотоизображение - не игрушка, не забава, а мощный способ энергетического воздействия.

Судите сами. Этот эксперимент был проведен в стенах лаборатории. Вылупились на свет цыплята. Все похожи - как братья-близнецы. Все здоровы - это засвидетельствовал ветеринар. Все содержатся в одинаковых условиях - за этим строго следит лаборант. Через несколько дней всех четырех цыплят сфотографировали, сделали меточки, чтобы самим потом не спутать птенцов.

Изображения трех отложили в сторону, а фото четвертого цыпленка размножили, и экспериментатор раздает его направо и налево. Родным, знакомым, детям в детский сад. А вместе с фотографией все получают одно и то же наставление: "Если что-то не ладится в жизни или грустно на душе, внимательно смотрите на изображение желтенького чуда и мысленно старайтесь позаимствовать у цыпленка силы". И что вы думаете? Птенец, попавший в оборот эксперимента, меняется на глазах. Он хуже развивается, буквально во всем отстает от своих братьев, да и вообще становится каким-то унылым, хмурым - словом, не жилец...

Вряд ли вы найдете другой, более наглядный пример, чтобы собственными глазами убедиться, как происходит "взлом и высасывание" энергетического потенциала с помощью фотографии. Цыплята, как известно, развиваются быстро, и любое нарушение на них заметнее, нагляднее что ли. С человеком может происходить то же самое, только на другой, так сказать, скорости.

Экспериментировали в лаборатории биоэнергетических воздействий не только с куриными отпрысками. Даже растения, и те, как выяснилось, не выносят слишком пристрастного внимания. Так, семена взяли от одного и того же растения и высадили в один ящик, а затем одинаковые по своему развитию ростки были отобраны для опыта. Росли они по-разному, в зависимости от того, сколько часов изображение того или иного растения находилось под наблюдением.

Главное - заглянуть в глаза

Видно, не зря наши предки приписывали изображению магическую силу. О влиянии портретов на жизнь и судьбу написано столько книг, что собранные вместе они могли бы составить приличную библиотеку. Но когда в середине Х1Х века появилась фотография, почему-то поначалу никто не задумался, что ее воздействие гораздо сильнее. Фотография устранила "посредника" - художника, который своим биополем, талантом или бесталанностью мог влиять на судьбу портрета. Теперь "контакт" шел по прямой: от смотрящего к изображенному. И это, как выяснилось, имело не только положительные стороны.

Нас от разрушающего влияния фотографий долгое время хранила наша бедность. Припомните, еще лет десять-пятнадцать назад фотоаппараты имелись далеко не во всякой семье, а хорошие, профессиональные камеры вообще были редкостью. Те слабенькие, размытые снимки, которые большинство из нас делали на семейных торжествах, а затем печатали при свете красной лампочки в темной ванной, по мнению ученых, не могли представлять реальной опасности. Дело в том, что такому изображению было трудно заглянуть в глаза. Да и считывать информацию по нечетким контурам - дело крайне утомительное. За него могли браться только профессионалы. Значит, воровство энергии фактически исключалось.

Звездные доноры

А теперь обратите внимание на фотографии известных артистов или певцов, мелькающие на страницах газет и журналов. На них смотрят миллионы глаз. Одни смотрят и не видят, другие, обремененные какими-нибудь тяжелыми мыслями и проблемами, невольно улыбаются, взглянув на довольное, радостное фотоизображение. В быту мы говорим: "Получил заряд оптимизма и бодрости". А правильнее было бы сказать, что восполнил недостающий энергетический потенциал.

Став невольно энергетическим донором для десятков тысяч людей, актеры и певцы уже не могут порой восполнять свои собственные физические и душевные силы. Не потому ли в звездных семьях так часты неурядицы, раздоры, разводы, громкие скандалы?

Однако все не настолько уж и трагично. Это люди, которые самой природой наделены повышенным энергетическим потенциалом. Их биологическая энергия бьет ключом, что, кстати, причиняет организму не меньше страданий, чем энергетические "дыры". По одной из гипотез неосознанное желание быть на виду у всех, выровнять свой энергетический уровень и толкает таких людей на политический или артистический Олимп - туда, где необходимо отдавать всего себя. Вот почему артисты или ораторы могут легко оставить в аудитории такие силы, которые другим не скопить и за год.