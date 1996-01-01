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Вода вместо лекарств

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Британские ученые из Имперского колледжа в Лондоне (Imperial College London) установили, что людям, которым свойственно резкое снижение артериального давления при вставании, может помочь обычная питьевая вода.

Уровень артериального давления (АД) регулируется автономной нервной системой, и его изменения не зависят от нашего желания. У некоторых людей контроль нервной системы за АД нарушен. Когда они поднимаются на ноги из положения сидя или лежа, их давление резко снижается. В результате такой человек может потерять сознание.

Проведенное британскими учеными исследование показало, что повысить давление таким людям помогает питьевая вода - из крана или бутилированная. Испытуемым, у которых нарушение нервной регуляции давления было вызвано разными причинами, предлагалось выпить 480 миллилитров воды. Во всех случаях это помогало поднять АД.

По словам одного из исследователей профессора Кристофера Матиаса (Christopher Mathias), описанный способ может повысить качество жизни людей с нарушением автономной регуляции АД. Возможно, вместо того, чтобы пить лекарства, они смогут пить воду?

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