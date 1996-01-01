Магия рук возвращает молодость и стройность

Простейший, но весьма эффективный, этот метод врачевания известен с древнейших времен. Молодость, стройность фигуры и прекрасное самочувствие можно поддерживать и восстановить без применения специальных препаратов и химического воздействия.

С помощью умелых рук массажиста можно вылечить и предотвратить самые различные заболевания. Бессонница, болезни сердца и венечных артерий, боль в коленных суставах, спине, шейных позвонках, бронхит, варикозное расширение вен, гипертония, ожирение и снижение веса, простуда, снижение половых функций, бесплодие в некоторых формах - вот далеко не полный список заболеваний, с которыми можно справиться, регулярно посещая массажный кабинет.

И если визиты к врачу редко связаны у нас с приятными заболеваниями, то к массажисту мы приходим отдохнуть и расслабиться. Мастер массажа воздействует на точки, отвечающие за тот или иной орган, что стимулирует организм самостоятельно бороться с недугом. Таким образом пациент получает удовольствие от лечения, а его организм избавлен от "атаки" лекарственных препаратов. Посещение массажного кабинета должно стать хорошей традицией для тех, кому не безразличны свое здоровье и красота.