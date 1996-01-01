4 вопроса к травматологу

В этой рубрике мы отвечаем на вопросы, которые вы хотели, но стеснялись задать врачу. На этот раз консультацию ведет врач-травматолог.

При переломе копчика кесарево не обязательно

Моя взрослая дочь, будучи беременной, поскользнулась на льду и упала, сломав копчик. Ее заставили спать на жесткой кровати, хотя это очень тяжело для нее. Может ли случившееся отразиться на родах или ей придется делать кесарево сечение? - Виктория Борисовна, г.Владивосток.

- Под переломом копчика имеют в виду разрыв связок, фиксирующих копчиковые позвонки к крестцу, и эти позвонки становятся обычно подвижными. Случается так, что ломается тело копчиковых позвонков, которое впоследствии срастается, но в месте перелома развиваются гематома и рубцовый процесс. Подобное заболевание называется кокцигодинией. При родах копчик должен, естественно, отклоняться, так как тазовое кольцо расширяется. Если был перелом копчика, то болевой синдром может быть очень выражен из-за наличия рубца. Поэтому очень важно подходить в таких случаях индивидуально.

С гимнастикой спешить не стоит

У нашего полуторагодовалого сына уже трижды были подвывихи локтевого сустава. Можно ли с ним делать гимнастику? - Наталья КРАВЧУК, г.Владивосток.

- У малышей подвывихи локтевых суставов чаще всего происходят по вине родителей, которые, ведя ребенка за руку, неожиданно дергают его, или он сам резко пытается вырвать руку. При резком движении головка лучевой кости выдергивается из кольцевидной связки, где она в норме фиксируется. В результате резкая боль, ребенок не может согнуть руку в суставе. Обычно такая травма не требует хирургического вмешательства, и вправление сустава происходит в травмпункте. После такой травмы ребенка надо непременно оградить от резких движений, которые могут спровоцировать новый вывих, исключить в том числе и упражнение на кольцах. Если в течение года аналогичные травмы не повторяются, малышу можно заниматься любым видом спорта.

Лечимся без боли

У меня закрытый перелом надколенника со смещением. Через две недели после операции врач рекомендовал делать два раза в день лечебную гимнастику. Однако при первой же попытке сделать упражнение в колене возникла сильная боль. Надо ли делать упражнение, преодолевая боль, или стоит прекратить занятия? - Валентина, г. Владивосток.

- При разработке движений в коленном суставе после операции на надколеннике болей не должно быть. Так что при появлении нестерпимых болей необходимо прекратить гимнастику. Следует обратиться к оперировавшему вас врачу для выяснения причины болей. Что же касается сроков назначения лечебной гимнастики, то она может быть рекомендована и в более ранние сроки, чем через 2 недели, но при условии, если сустав не воспален.

Если сломано ребро...

Мама упала в гололед и сломала два ребра. Боль - страшная. Все лечение заключалось в рентгене и принятии обезболивающих лекарств. Неужели не существует более современных методов лечения подобных переломов? - Лариса Николаевна, г. Владивосток.

- Если произошел перелом одного-двух ребер без смещения и повреждения плевры и легочной ткани, то обычно такой перелом ребер и ушиб грудной клетки лечатся одинаково - три недели. Для уточнения диагноза и выяснения , нет ли смещения ребра, обязательно делают рентген. Затем накладывают тугой корсет из полотенца или простыни. Непременно назначают обезболивающее. Для профилактики пневмонии на здоровую сторону ставят на ночь горчичники или банки и обязательно предлагают отхаркивающее. При наличии смещения нескольких сломанных ребер комплекс мер, конечно, сложнее, и зависит от тяжести травмы.