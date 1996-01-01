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Один алкоголик отравляет жизнь десятку человек

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Как известно, алкоголики - народ добрый. Но жалеть их нельзя. А вот избавлять от зависимости можно. Об этом разговор с клиническим психологом-консультантом Виталием Храмцовым.

Наследственность - во главе угла

- Виталий Вениаминович, давайте определимся, кого считать алкоголиками?

- Тех, кто регулярно употребляет спиртосодержащие напитки. Неважно, какого состояния человеку при этом хочется достичь: легкого кайфа или полной отключки. Те, кто уже не вылезает из клиник, - алкоголики. Людей, которые еще регулируют себя, я называю "злоупотребляющими".

- Что ж, если хотя бы раз в неделю пьешь и пьянеешь, сразу попадаешь в разряд "злоупотребляющих"?

- Смотря с какой целью человек выпивает: если дегустирует вкусовой букет, а состояние опьянение воспринимает как побочный и досадный эффект продукта, то его нельзя причислить к потенциальным алкоголикам. А если ищет повод или с кем бы выпить, тогда надо насторожиться. Вообще, для функционирования организма спиртного нужно немного: всего-то 0,3 промилле. Все, что больше, уже отравляет.

- А наследственность имеет значение?

- Она стоит во главе угла. Если кто-то из родителей слишком увлекался спиртным, то - держись, потому что есть опасность пойти по их стопам.

Вначале будет слово

- Неужели слово помогает в избавлении от алкоголизма?

- Да. Но если одному пациенту достаточно простой беседы со специалистом, то для других нужен целый комплекс психотерапевтических методик: внушение, убеждение, корректировка подсознания с помощью психокоррекции.

- Что вы подразумеваете под "корректировкой подсознания"?

- Я ввожу человека в особое состояние сознания, в этом состоянии меняются его установки (с негатива на позитив) и повышается самооценка.

- Что делать, если алкоголик не признает себя таковым?

- Можно попробовать привести на беседу. Как часто говорят их жены: "Он лечиться не хочет, а прийти поговорить может".

- Для того чтобы успокоить родственников, алкоголик, конечно, может притвориться и выслушать, все, что ему говорят. А потом продолжает свое дело. Как быть в этом случае?

- Ставьте перед выбором: или мы и здоровая жизнь, или пропадай сам. Потому что один алкоголик отравляет жизнь, как минимум, десятку человек: семье, родственникам, коллегам, соседям.

Выбор женщин

- Вы в основном говорите о мужчинах. А как же женщины? Их, что, тоже на улицу выгонять?..

- Понимаете, если человек продолжает вращаться в прежней среде, которая его "тянет" назад, это уничтожает все позитивные намерения. Повторяю, только от желания самого пациента зависит исход. Кроме того, психика женщин намного гибче, они чаще вытаскивают себя сами.

- Говорят, что женщины спиваются быстрее. Возможно ли предотвратить финал?

- Неоднозначный вопрос. Поскольку часто первые стадии у женщин протекают незаметно, они скрывают свое пристрастие к спиртному. И к врачу уже попадают в состоянии деградации, когда лечить очень сложно. В случае, если заметили, что ваша родственница пьет и не хочет лечиться, предоставьте ей самой распоряжаться своей судьбой, пусть пробует сама зарабатывать деньги, жить и пить на них. Не опекайте и не подкармливайте. Может, что-то шевельнется и она остановится.

Люди могут спасти себя сами

- Если виновата наследственность, можно ли в таком случае уверенно говорить о том, что эта вредная привычка устранима?

- Ее можно только "погасить" или не создавать предпосылок для проявления. Риск всегда остается, но мы же люди разумные...

- Кто легче с помощью специалиста преодолевает эту зависимость?

- Женщины, а также мужчины, перешагнувшие 40-45-летний рубеж. У первых более гибкая психика, у вторых просто возникает мысль: а ведь надо еще пожить и пожить здоровым. И плюс молодежь, которая не втянулась достаточно глубоко.

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