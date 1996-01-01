Китайцы нашли лекарство от рака?

Английским химикам удалось объяснить механизм действия шлемника бородатого, лекарственного растения, экстракты которого издавна применяются в китайской медицине для лечения онкологических заболеваний.

Ученые из центра молекулярной фармакологии при Салфордском университете (Великобритания) выделили из листьев шлемника вещество, которое подавляет процесс формирования кровеносной сети, питающей злокачественную опухоль. Результаты опытов на клеточных культурах показали, что это соединение не вредит нормальным тканям. Профессор Макгоун предполагает в течение трех лет не только изучить действие обнаруженного вещества на больных животных, но и приступить к его клиническим испытаниям. При удаче предварительных разработок к 2010 г. новое вещество может стать лекарством.

Помимо данных британских ученых, существуют и другие объяснения противораковой активности шлемника. Так, исследователи из Union College в штате Небраска опубликовали результаты эксперимента, посвященного изучению воздействия водных экстрактов листьев бородатого шлемника на мышей с опухолями простаты. У 70 % больных животных, которым давали максимальную дозу этого препарата, опухоли полностью исчезли на протяжении полугода. Ученые пришли к выводу, что в состав листьев шлемника входят пока не выявленные компоненты, которые способствуют саморазрушению опухолевых клеток.

Шлемник бородатый (Scurellaria barbata) принадлежит к многочисленному (более 300 видов) подсемейству шлемниковых, которое относится к семейству губоцветных. В Китае шлемник бородатый вот уже много столетий считают хорошим средством борьбы со злокачественными опухолями печени, легких и прямой кишки.