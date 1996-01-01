www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Китайцы нашли лекарство от рака?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Английским химикам удалось объяснить механизм действия шлемника бородатого, лекарственного растения, экстракты которого издавна применяются в китайской медицине для лечения онкологических заболеваний.

Ученые из центра молекулярной фармакологии при Салфордском университете (Великобритания) выделили из листьев шлемника вещество, которое подавляет процесс формирования кровеносной сети, питающей злокачественную опухоль. Результаты опытов на клеточных культурах показали, что это соединение не вредит нормальным тканям. Профессор Макгоун предполагает в течение трех лет не только изучить действие обнаруженного вещества на больных животных, но и приступить к его клиническим испытаниям. При удаче предварительных разработок к 2010 г. новое вещество может стать лекарством.

Помимо данных британских ученых, существуют и другие объяснения противораковой активности шлемника. Так, исследователи из Union College в штате Небраска опубликовали результаты эксперимента, посвященного изучению воздействия водных экстрактов листьев бородатого шлемника на мышей с опухолями простаты. У 70 % больных животных, которым давали максимальную дозу этого препарата, опухоли полностью исчезли на протяжении полугода. Ученые пришли к выводу, что в состав листьев шлемника входят пока не выявленные компоненты, которые способствуют саморазрушению опухолевых клеток.

Шлемник бородатый (Scurellaria barbata) принадлежит к многочисленному (более 300 видов) подсемейству шлемниковых, которое относится к семейству губоцветных. В Китае шлемник бородатый вот уже много столетий считают хорошим средством борьбы со злокачественными опухолями печени, легких и прямой кишки.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru