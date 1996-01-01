Не хочу к врачу - сам себя полечу

Головная боль, першение в горле, ломота в теле... При первых признаках подобных недомоганий не геройствуйте, продолжая ходить на работу. Возьмите пару дней за свой счет. Это лучше, чем если вы заработаете осложнения, еще и коллег заразите...

Ведь простуда не так уж и безобидна: прежде всего она ослабляет иммунитет. При неправильном лечении обычный насморк может потянуть за собой целый букет болезней: отит, гайморит, бронхит, пиелонефрит. А боли в горле могут стать предвестниками бронхита, фарингита и даже пневмонии.

Как правило, при ОРЗ врач назначает симптоматическое лечение. Но большинство медиков единодушны в одном: лучше принимать поменьше таблеток, пить больше жидкости и главное - отлежаться, Разумеется, если болезнь все-таки запустили, без антибиотиков не обойтись. Однако давайте для начала попробуем обойтись без лекарств. Народная медицина знает множество рецептов, с помощью которых можно встать на ноги буквально за пару дней. Все они просты, действенны и, главное, не имеют побочных эффектов.

Любое заболевание легче предотвратить, чем лечить. Закаливание, физические упражнения, витамины, иммуномодуляторы и гомеопатические препараты повышают защитные силы организма и помогают уберечься от простуды и гриппа.

Уксусные обтирания

Намочите мохровое полотенце в горячей воде с добавлением уксуса, отожмите и быстро оботрите все тело. После этого не вытирайтесь, а обсохните на воздухе. Следите только, чтобы не было сквозняков.

Настои для полоскания горла и промывания носа

Четверть чайной ложки питьевой соды и 20 капель аптечной спиртовой настойки прополиса растворите в стакане теплой кипяченой воды.

Чайную ложку цветков ромашки аптечной залейте стаканом кипятка, настаивайте 15 минут и процедите. Вместо ромашки можно взять столовую ложку листьев шалфея или эвкалипта.

При сильной боли в носоглотке полоскать горло надо через каждые 1-1,5 часа, если же ощущаете только легкое царапанье - достаточно трех-четырех раз в день. Промывать нос нужно два раза в день - утром и перед сном.

Капли от насморка

Отжать сок каланхоэ или белокочанной капусты, он раздражает слизистую. Вы будете неудержимо чихать и хорошо очистите нос;

- смешать поровну сок алоэ, мед и кипяченую воду;

- измельчить дольку чеснока, залить столовой ложкой растительного масла и дать настояться 8 часов.

Эти средства надо закапывать в нос по 2-4 капли два-четыре раза в день.

Настои и отвары для принятия внутрь

Возьмите поровну плоды рябины, травы зверобоя, душицы и цветов таволги. Столовую ложку сбора залейте двумя стаканами кипятка и дайте настояться 40 минут. Принимайте по полстакана четыре раза в день.

Смешайте поровну плоды шиповника, листья мяты, цветки ромашки и листья подорожника. Готовьте и принимайте также.

Столовую ложку шалфея залейте стаканом сырого молока, доведите до кипения, подержите на медленном огне 10 минут, процедите и вскипятите еще раз. Пейте горячим по стакану перед сном.

Возьмите 7-8 крупных листьев алоэ, промойте, обсушите, обрежьте колючки и проверните через мясорубку. Смешайте алоэ с медом и кагором в равных долях и поставьте на неделю в темное место. Принимайте по столовой ложке три раза в день, не процеживая.

Ингаляции

Измельчите луковицу или пару долек чеснока, положите в стакан и дышите над ним поочередно ртом и носом в течение двух минут.

Возьмите баночку с хреном и подышите над ней 3-5 минут.

Ингаляции лучше всего делать утром после завтрака.