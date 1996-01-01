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Работает ли фэн-шуй в Новый год?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Тайну встречи Рождества и Нового года раньше хранили в строжайшем секрете. Сегодня мы готовы поделиться ею с вами, чтобы вы были здоровы, счастливы, успешны, финансово благополучны и абсолютно независимы от обстоятельств.

Одежда. У каждого человека свой вид биополя, который может гармонировать или не гармонировать с окружающей средой.

Если вы будете одеты в одежды цветов, которые соответствуют вашему личному биополю и окружающему миру, то вокруг вас будет формироваться благоприятная среда.

Когда во время Рождества и Нового года преобладает положительная атмосфера праздника, то она усиливает биополе каждого человека.

Если ваше биополе сгармонизировано благодаря одежде, то всеобщая атмосфера праздника многократно его усиливает.

Стол. Дополнительным фактором, который способствует усилению энергетического заряда желания, является личная энергетика, которую можно усилить с помощью омолаживающего пятиэлементного питания. Благодаря ему вы станете излучать поток гармонии и умиротворения, который будет настолько мощным, что вы легко превратитесь в добрую волшебницу, исполняющую желания - свои и близких людей.

Обстановка. Элементы года по китайскому календарю - иньское дерево (небесный ствол), иньский металл (земная ветвь). Это сочетание предполагает стремление к стабильности, устойчивости и надежности в жизни, укрепление личных и деловых отношений.

Не сдерживайте ситуации, которым пришло время развиваться, иначе это может привести к внутренним конфликтам и чувству неудовлетворенности.

Чтобы осуществить мечты и надежды, старайтесь эффективнее распоряжаться своим временем и действуйте дипломатично и тонко.

Ваша активность принесет плоды, а достаток увеличится, если вы с любовью обустроите свой дом, в особенности его юго-восточную зону. Устремленный вверх колоннообразный декор, расширение этой зоны за счет цветовых сочетаний (все оттенки зеленого) и работы со светом, а также использование цветущих комнатных растений помогут активизировать элемент Дерева.

Вы можете использовать также "водные" аксессуары (фонтанчики, аквариумы, морские находки, привезенные из путешествий), поскольку Вода прекрасно дополняет и гармонизирует элемент Дерева.

Чтобы "укоренить" свои намерения на предстоящий год, разместите в юго-восточной зоне изображение красивого молодого дерева.

Сосредоточиться и видеть вещи в правильной перспективе помогут талисманы стихии Металла. Музыка ветра, металлические колокольчики, шарообразные вазы с белыми цветами в западной и северо-западной зонах привлекут в жизнь энергию творчества и самовыражения.

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