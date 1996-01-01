Как навести новогодний блеск

Пока вы нежитесь в ванне, сделайте небольшой точечный массаж. В чашке смешайте одну ложку оливкового масла и две капли масла мелиссы. В полученный раствор опустите пальцы и подушечками 3-го и 4-го пальцев промассируйте основные биологически активные точки: в ямочках под нижней губой, у уголков губ, у основания крыльев носа, около головок бровей и концов бровей, у мочек уха, на середине скулы. Массаж нужно делать двумя руками по парным симметричным точкам, по четыре вкручивающих и четыре выкручивающих движения. Сила давления не должна быть слишком поверхностной, но и не должна приносить болевых ощущений.

Выйдя из ванны, нанесите на тело увлажняющий крем. Теперь вы готовы для очищения кожи лица и шеи. Сухую кожу следует протереть ватным тампоном, смоченным растительным маслом, жирную - любым кисломолочным продуктом: кефиром, сметаной, йогуртом.

Далее - пилинг. Попробуйте в качестве пилинга использовать смесь: крем, соответствующий типу вашей кожи, с добавлением 1/2 чайной ложки соли и такого же количества соды. Для тонизирования кожи заварите зеленый чай: 1 ст. ложка на средний заварочный чайник. Для тоника вам понадобится смешать полстакана чая и одну чайную ложку лимонного сока. В этом тонике смочите марлечку и положите на несколько минут на лицо.

Теперь - питательная маска. При сухой и нормальной коже можно сделать следующую маску. Растолочь один отварной картофель, сваренный в "мундире", добавить один сырой желток, 1 ст. ложку оливкового масла, мелко нарезанную зелень петрушки и разбавить молоком до консистенции густой сметаны.

Маска "быстрого реагирования" для жирной кожи: взбить яичный белок до получения густой пены, добавив несколько капель лимонного сока, и смешать с овсяной мукой. Маску намазать на лицо плотным слоем на 15 минут. С маской примите горизонтальное положение в темной комнате, под ноги положите валик - ваши ноги отдохнут и расслабятся, ведь вам предстоят танцы.

Пора переходить к макияжу. Нанесите на кожу дневной крем. Он станет хорошей основой под макияж, но не оставляйте на лице его избытков и жирного блеска, промокнув лицо салфеткой. Тонким слоем нанесите тональный крем. Потом припудрите все лицо прозрачной пудрой. Скорректируйте форму лица пудрой на полтона темнее. Ее следует нанести на те участки лица, которые вы хотите скрыть. Например, при круглом лице - на боковую область лица и область двойного подбородка. При узком и вытянутом - на подбородок и лоб. Форму лица помогут изменить и румяна. Если вы хотите сузить круглое лицо или лицо квадратной формы, румяньте его по линии от угла губ на области скулы под углом 45 градусов. Если лицо удлиненной формы, то румяна наносятся по горизонтальной линии на середину щеки, растушевывая к ушным мочкам.

Займемся бровями. Им необходимо придать такое направление: от переносицы на 2/3 - по восходящей линии, на 1/3 - по нисходящей. Подбровную часть высветлите.

Помада завершает макияж. Губы обведите контурным карандашом под цвет помады. После нанесения помады можно обвести контуром чуть темнее, покрыть губы блеском. Сейчас блеск очень моден. Он выпускается в виде дезодорантов, кремов - на новогодний праздник он подойдет всем женщинам. Блеск можно нанести не только на лицо, но и на шею или декольте. Блестки превратят ваш макияж в праздничный. В новогоднюю ночь вы имеете право выглядеть не просто хорошо, но блестяще.