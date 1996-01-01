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Кардиоцентр вновь не сдадут к сроку
Полпред Виктор ИШАЕВ поставил неудовлетворительную оценку хода строительных и монтажно-наладочных работ на строительстве в Хабаровске федерального центра сердечно-сосудистой хирургии. "Досадно, что когда был здесь президент, все ему докладывали, что до 20 октября объект будет сдан, но скоро будет уже очередное 20 октября, только на год позже. Затем ставили срок - февраль... Теперь мне обещают сдать объект в эксплуатацию 25 апреля. Мы с вами прошли и увидели трех работающих. Разве на сдаточном объекте так работают?", - негодовал полпред при посещении объекта. Ишаев сообщил, что Министерство здравоохранения и социального развития РФ уже утвердило штатное расписание будущего федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске. Здесь будет трудиться 736 человек, причем 560 специалистов уже заявили о своем желании работать в центре.
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