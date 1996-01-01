www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.44 р. 100 JPY: 56.21 р.
EUR: 73.35 р. 10 CNY: 94.29 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Кардиоцентр вновь не сдадут к сроку

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Полпред Виктор ИШАЕВ поставил неудовлетворительную оценку хода строительных и монтажно-наладочных работ на строительстве в Хабаровске федерального центра сердечно-сосудистой хирургии. "Досадно, что когда был здесь президент, все ему докладывали, что до 20 октября объект будет сдан, но скоро будет уже очередное 20 октября, только на год позже. Затем ставили срок - февраль... Теперь мне обещают сдать объект в эксплуатацию 25 апреля. Мы с вами прошли и увидели трех работающих. Разве на сдаточном объекте так работают?", - негодовал полпред при посещении объекта. Ишаев сообщил, что Министерство здравоохранения и социального развития РФ уже утвердило штатное расписание будущего федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске. Здесь будет трудиться 736 человек, причем 560 специалистов уже заявили о своем желании работать в центре.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru