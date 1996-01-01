В Арсеньеве открылся Центр здоровья

11 марта в Арсеньеве торжественно открылся Центр здоровья, который разместился на базе врачебно-физкультурного диспансера. Фактически центр популяризации здорового образа жизни действует месяц и уже завоевал популярность у арсеньевцев.

В Центр может обратиться любой человек, проявляющий интерес к своему здоровью, чтобы оценить состояние организма: не пора ли сбросить вес или скорректировать физические нагрузки. Все обследования в Центре здоровья бесплатные. Муниципалитет отремонтировал помещения, а на средства краевого и федерального бюджета закуплено оборудование. Рассчитан центр на 200 тыс. человек, и его пациентами станут жители Анучинского, Яковлевского и Чугуевского районов. Процедура обследования занимает от 20 минут до полутора часов. По результатам программно-компьютерного опроса формируется "Карта здорового образа жизни" человека с персональной оздоровительной программой. Современное оборудование позволяет вычислить индекс массы тела, сделать скрининг-оценку уровня здоровья и резервов организма, дать экспресс-оценку состояния сердца и дыхательной системы. Кроме того, в центре можно сдать анализы на уровень холестерина, глюкозы и т.д.