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2,6 млн рублей уйдут на борьбу с клещевым энцефалитом
В Приморье развернуты профилактические мероприятия против клещевого энцефалита. На средства краевого бюджета приобретено 39 тысяч единиц российской вакцины.
В рамках краевой программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Приморском крае" бесплатную прививку получают малообеспеченные пожилые люди, воспитанники детских социальных учреждений. Приморцы, чья работа связана с лесным хозяйством, жители районов, бесплатно прививаются за счет работодателей. Средства на вакцинацию предусматриваются также в муниципальных бюджетах. Особенно это касается районов, неблагополучных по энцефалиту. По сообщению Роспотребнадзора по Приморскому краю, на эти цели планируется привлечь 2,6 млн руб. из местных бюджетов. Средства на вакцину против клещевого энцефалита заложены в бюджетах Артема, Арсеньева, Лесозаводска, Находки, Чугуевского, Черниговского, Шкотовского и других городов и районов края. Почти 1,7 миллиона рублей на вакцинацию выделяет город Владивосток.
В некоторых муниципальных образованиях предусмотрены средства на неспецифическую профилактику энцефалита - мероприятия, направленные на снижение численности клещей. К примеру, в прошлом году было обработано 282 объекта (475,4 га площадей) на территориях оздоровительных учреждений и в местах массового отдыха населения. В этом году финансирование на эти цели предусмотрено в бюджетах Дальнегорска, Уссурийска, Дальнереченского, Яковлевского, Кировского, Хорольского, Ханкайского, Михайловского и других районов края, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
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