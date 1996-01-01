Кишечная инфекция пришла раньше срока

- В настоящее время в Приморье всплеска заболеваемости ротавирусными инфекциями в детсадах не наблюдается, но отмечен рост заболеваемости в 2,5 раза среди неорганизованных детей, - сообщила нам начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Приморскому краю Валентина ВОРОНОК.

- В Приморье всплеск ротовирусных инфекций чаще всего наблюдается в марте и связан с употреблением воды. Учитывая изношенность водопроводных сетей, с началом таяния снежного покрова сточные воды могут попасть в систему водоснабжения и стать источником заражения кишечными инфекциями. В организованных детских коллективах, где используется только бутилированная либо кипяченая вода, заражение происходит реже. К возможному всплеску заболеваемости ротавирусными инфекциями мы готовы. Провели дополнительную работу с детскими учреждениями, рекомендовали им усилить мероприятия по утреннему приему детей с обязательным опросом родителей о состоянии их здоровья, а для отсутствовавших детей - наличие справки от врача-педиатра, предложили ежедневно проводить дезинфекцию помещений и обрабатывать фрукты специальным препаратом. Благодаря принятым мерам вспышки заболеваний в детских коллективах не регистрируется, - сообщила "ЗР" Валентина Воронок.

Что касается фруктов, то они действительно могут участвовать в передаче ротавирусной инфекции, поэтому мы планируем провести проверку китайских фруктов. Но если фрукты тщательно обрабатывать, заражения не случится. Многие считают, что бананы, мандарины, апельсины мыть не обязательно. Это не так. С кожуры ротавирус может попасть на руки, а с рук в организм. Так происходит заражение. Любые кишечные инфекции передаются через грязные руки.

Помимо воды и фруктов, ротавирусы могут передаваться контактно-бытовым и воздушно-капельным путем. В детских коллективах и в семьях источником инфицирования могут стать взрослые, которые нередко являются носителями ротавирусов без каких-либо клинических проявлений.

В случае воздушно-капельного пути передачи к кишечным симптомам - температура, рвота, жидкий стул - присоединяются симптомы, характерные для воздушно-капельных инфекций. Из-за этого заболевание нередко называют "кишечным гриппом". Но это абсолютно неверно. Чтобы обезопасить себя и своих близких, нужно соблюдать элементарные правила личной гигиены: мыть руки, пить только кипяченую воду и обрабатывать фрукты и овощи, а при появлении первых признаков ротавирусной инфекции срочно показаться врачу.