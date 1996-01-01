Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Утренняя сигарета - самая опасная
Американские ученые утверждают, что самой опасной для курильщика является утренняя сигарета.
Именно она повышает уровень никотина в крови много больше, нежели все остальные сигареты, выкуренные в течение дня, сообщает Русская служба ВВС.
Любители утреннего курения за день могут выкуривать меньше сигарет, чем, к примеру, "дневные" курильщики. Однако при этом уровень котинина (побочного продукта никотина) в крови первых будет выше. Стоит уточнить, что котинин приводит к заболеванию раком легких. В эксперименте принимали участие около 250-ти курильщиков. Наибольшее содержание котинина в крови (в 75 раз выше, чем у других курильщиков) было у тех, кто выкуривал хотя бы одну сигарету в течение получаса после пробуждения. Как правило, столь сильная потребность в курении наблюдается у страдающих высоким уровнем никотиновой зависимости.
На вопрос о том, в чем скрыта губительная сила утреннего курения, исследователи пока не могут найти ответа.
Новости тематики
- На смену медицинскому поезду "Терапевт Матвей Мудров" пришел "Академик"
- Обнаружены грибы, которые помогают в лечении рака
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Как уберечься от инфекций
- На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене
- В Амурской области уволили медсестру за фотографию
- Благодаря процедуре ЭКО сотни семей в Приморье испытали радость рождения ребенка
- ПЭТ-препараты в Приморье будут возить самолетами
- Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям
- Что в тарелке у школьника
Новости раздела
- На смену медицинскому поезду "Терапевт Матвей Мудров" пришел "Академик"
- Обнаружены грибы, которые помогают в лечении рака
- Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита
- Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Медицинский центр ДВФУ приглашает приморцев на Всемирный день борьбы с инсультом
- Работодатели Дальнего Востока получат льготы за здоровье работников
- На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
- Квот на ЭКО стало больше
- Приморские врачи получили Бизнес-Премию
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока рассказал о смертельной опасности
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Путин подписал беспрецедентный указ для Дальнего Востока
- Первому резиденту офшора на острове Русском пришлось размещаться на базе отдыха
- Во Владивостоке принято решение закрыть видовую площадку
- "Гагарин" приземлится на Чуркине
- "Владхлеб" готов поглотить соседей по региону
- В столице Приморья мост уперся в бюрократию
- Коммунисты в Приморье посмотрели на выборы трезво
- Новые меры социальной поддержки приморцев