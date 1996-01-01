Кофе спасает простату от рака

Кофе способствует профилактике рака предстательной железы. У мужчин, потребляющих этот напиток в большом количестве, опухоли простаты встречаются примерно на 60% реже, чем у тех, кто не пьет кофе вообще.

Вывод о целебных свойствах кофе ученые из Гарвардской медицинской школы сделали на основании данных о почти 50 тыс. пациентов. На протяжении 20 лет, с 1986 по 2006 год, медики раз в четыре года собирали сведения о потреблении кофе участниками исследования и попутно отмечали все случаи рака простаты.

Рак предстательной железы после рака легких занимает 2-е место по числу смертей от злокачественных опухолей. В России из 100 тыс. мужчин в год заболевает 10-15 человек, в Японии этот же показатель ниже в 2 раза, а среди негров США в 1990-х годах медики насчитали свыше сотни случаев на 100 тыс. человек в год.