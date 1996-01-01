От лени ежегодно умирают 28 тысяч итальянцев

Министр благосостояния Италии представил доклад о здоровье нации, пишет Марио Реджио в газете La Repubblica.

Каково состояние здоровья итальянцев? Неплохое. Так, например, увеличивается продолжительность жизни (до 78,4 лет у мужчин и 84 лет у женщин), сокращается детская смертность. Снижается смертность от опухолевых заболеваний, которые вместе с сердечно-сосудистыми заболеваниями являются причиной 70% всех смертельных случаев в стране. Но 13% итальянцев страдают хроническими патологиями: на первом месте артрозы, затем артриты, повышенное давление и аллергические заболевания. "Но мы заболеваем от лени, - сказал министр. - Слишком мало движения и занятий спортом в свободное время. Мы страна лентяев и людей, ведущих сидячий образ жизни. Такой неправильный образ жизни становится причиной смерти 28 тысяч итальянцев в год", - подчеркнул министр.