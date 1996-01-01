Ароматические палочки смертельно вредны

Чрезмерное увлечение благовониями повышает риск развития онкологических заболеваний.

Исследователи из Государственного института серологии в Копенгагене опросили на предмет использования ароматических палочек свыше 60 тыс. жителей Сингапура в возрасте от 45 до 74 лет. Затем опрошенные добровольцы в течение 12 лет находились под наблюдением врачей. За это время у 325 участников был диагностирован рак верхних дыхательных путей (рта, носа, горла), а ещё 821 человек заболел раком лёгких. После внесения поправок на другие факторы риска, такие как, например, курение, выяснилось, что частое многолетнее вдыхание дыма благовоний почти вдвое увеличивает вероятность возникновения недуга. А вот нерегулярное использование ароматических палочек для здоровья оказалось безвредным. Руководитель проекта Йеппе Фриборг рекомендует услаждать свой нюх подобным способом лишь время от времени (в особенности это касается жилых и плохо проветриваемых помещений).