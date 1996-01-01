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Кошка для души
Современному человеку, проживающему в городских джунглях, все-таки очень необходима частица природы дома, прямо посреди евроремонта за пластиковыми окнами на высоких этажах. И мы ставим на подоконник в кухне фикус, заводим для души зверюшку - кошку, собаку или кого поэкзотичнее - в зависимости от потребностей и амбиций хозяина.
Домашний питомец, особенно взятый совсем младенцем, бесконечно радует глаз и дарит нам тепло и энергию, это создание раз и навсегда меняет нашу жизнь. Так, в самой богемной жизни появляются элементы режима, поскольку за своим животным нужно ежедневно убирать или выгуливать его, а главное - регулярно кормить.
Путь к сердцу питомца в большой степени лежит через его желудок. Отошла в прошлое первобытная манера кормить животное "со своего стола". Создана целая индустрия производства корма для наших пушистых друзей. Правильное питание способствует долгой жизни и хорошему самочувствию наших питомцев.
Вы любите свою кошку и, конечно, хотите видеть ее здоровой. В трехмесячном возрасте котенок отлучается от кошки - с этого момента он может питаться самостоятельно. Теперь вы должны позаботиться о его дальнейшем гармоничном развитии.
Если кошку кормить только мясом или же вводить добавки и медикаменты по собственному усмотрению и в неверной дозировке, то возможны проблемы с деформацией или даже переломами костей животного. Благодаря готовым рационам промышленного изготовления заболевания костей, связанные с периодом роста котят и старением взрослых кошек, встречаются теперь лишь в исключительных случаях. Лишь за небольшой период времени (с 1982 по 1996 г.) средняя продолжительность жизни кошек возросла на три года - с 6,2 до 9,2 лет, причем многие кошки легко достигают и гораздо большего возраста. "Пенсионный" возраст кошек очень индивидуален и определяется ее породой, размерами, питанием и уходом. К "старым" относят кошек, достигших 10-летнего возраста. Впрочем, указанное число имеет ориентировочный характер и позволяет вам своевременно подготовиться к новому этапу жизни кошки и предпринять некоторые изменения в содержании, уходе, а главное - питании вашего пушистого любимца.
Увеличение времени пребывания с нами наших любимцев достигается благодаря тому, что хозяева понимают необходимость возрастной профилактики, которая подразумевает улучшенное ветеринарное обслуживание и соответствующее возрасту кошки питание. Некоторые производители предлагают специальное питание для стареющих кошек, это, в первую очередь, корма компании "Royal canin"
Не зря в древнем Египте кошки считались священными животными. Они участвовали в храмовых таинствах, могли лечить некоторые заболевания и охраняли сокровищницы фараонов. Любите свою кошку, вовремя показывайте ее ветеринару, а главное, кормите ее правильным кормом, и это "священное" животное сохранит сокровище вашего домашнего очага надолго.
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