Проданный грипп?

В последние дни в западных СМИ прошли сообщения об обвинениях экспертов ВОЗ в сговоре с ведущими фармацевтическими компаниями. Оказалось, что ученые, заседающие в комитетах ВОЗ, получают деньги от ведущих фармацевтических компаний и, соответственно, заинтересованы в том, чтобы поднять продажи противовирусных препаратов. Факт, что известный доктор ФЛЮ активно пропагандировал тотальную вакцинацию против вируса H1N1 и получал гонорары в нескольких компаниях по производству вакцины. Да, эксперты работают в спайке с производителем и получают свою долю дохода. Трудно найти доводы для одобрения подобной практики. Однако значит ли это, что эксперты давали откровенную дезинформацию?

Есть у этого вируса некоторые особо тревожные свойства, которые вполне могут привести в итоге и к ожидаемым пессимистами последствиям.

Во-первых, вирус начал распространяться по Северному полушарию в совершенно нетипичное время. Что, кстати, многих заставило заподозрить его искусственное происхождение. Во-вторых, очевидна исключительно выраженная пневмотропность данного штамма. Если многие другие гриппозные инфекции приводят к пневмонии в результате снижения иммунитета и активации патогенных бактерий, то калифорнийский штамм вызывает пневмонию сам уже в ранние сроки инфекции.

Серьезные опасения вызывает не сам по себе H1N1. Опасность связана с его вероятными мутационными изменениями и особенно с возможностью объединения генетической информации "свиного" вируса с другими серотипами вируса гриппа (например, с H5N1). Чем закончится циркуляция H1N1 в Юго-Восточной Азии - вот ключевой вопрос. Недооценивать H1N1 я бы не советовал. По крайней мере, до весны. А пока, думаю, не стоит выбрасывать маску и уж тем более игнорировать чихающего и кашляющего рядом товарища.

По официальным данным, к настоящему времени от "свиного" гриппа в мире умерли 6 700 человек. При этом каждая обычная сезонная эпидемия гриппа убивает до полумиллиона человек. Что это означает? Только то, что H1N1 пока эпидемии не вызвал. Возможно, в значительной степени в результате системно проводимых ВОЗ защитных мероприятий.

Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ, доцент отделения биохимии и биотехнологии ДВГУ.