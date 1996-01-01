Море здоровья

Издавна повелось, что народы, живущие у моря, гораздо здоровее, чем проживающие в континентальной части, да и срок их деятельной жизни гораздо дольше. Достаточно посмотреть на наших ближайших соседей - корейцев и японцев. Может быть, русским, стоит перенять хорошие традиции азиатских соседей, по крайней мере, в области питания?

Над этой темой размышляет профессор Павел МОТАВКИН, главный научный сотрудник ИБМ ДВО РАН.

- Доказанный факт, что частота атеросклероза и гипертонической болезни у народов, традиционной пищей которых являются морепродукты, гораздо ниже, чем у всех остальных. Это интересное явление получило объяснение совсем недавно. Оказалось, что организм обитателей моря образует в значительном количестве полиненасыщенные жирные кислоты, простагландины и витамины. Эти вещества препятствуют отложению холестерина в стенке кровеносных сосудов и предохраняют ее от атеросклеротических изменений.

Казалось бы, найден относительно простой, универсальный способ защиты сосудов: использовать в ежедневном меню блюда из морских жителей - не только рыбу и ее икру, но и моллюски, трепанги, крабы и креветки, - довольно вкусная диета!

Интересно, что в теле морских беспозвоночных обнаружены биологически активные вещества, которые обладают высоким фармакологическим эффектом и могут использоваться в качестве основы для получения лекарств. Так, некоторые моллюски продуцируют сердечно-сосудистые стимуляторы, которые влияют на силу и частоту сердечных сокращений, сосудистый тонус и величину артериального давления.

Вытяжка из тела мидии калифорнийской усиливает сокращение сердечной мышцы, увеличивает коронарный кровоток, нормализует сердечный ритм. Из слюнных желез моллюсков получен препарат эледоизин, который снижает кровяное давление, расширяет периферические сосуды и может быть весьма полезным при лечении гипертонической болезни. Из тела устрицы извлечены мукопротеиновые комплексы паолины, обладающие противомикробным и антивирусным действием, эффективные при лечении обширных ран и ожогов.

Гребешки, мидии, устрицы накапливают в организме сакситоксин, который имеет широкий фармакологический спектр действия на кровеносную и иммунную системы организма.

Вытяжка из висцерального нервного узла мидии Грея - нейромидилин, которую получили в лаборатории регуляции размножения Института биологии моря ускоряет рост и половое созревание, а также и повышает сексуальную активность. Из двустворчатых моллюсков выделили вещество с инсулиноподобными свойствами. Вполне возможно, что моллюски станут источником инсулина, необходимого миллионам больных сахарным диабетом.

Из ламинарии под руководством профессора Юрия ХОТИМЧЕНКО был получен энтеросорбент детоксал, препарат, который занял прочное место в аптеках Приморья.

В недалеком будущем, как считал академик Алексей ЖИРМУНСКИЙ, мы придем к необходимости специально разводить некоторые виды морской фауны для получения лекарственных веществ, и в Приморье есть все условия для создания таких лечебных морских "огородов".