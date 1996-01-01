www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.9 р. 100 JPY: 55.66 р.
EUR: 73.13 р. 10 CNY: 93.67 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Обрести радость жизни после операции на груди

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Мне было 8 лет, когда мама вдруг легла на операцию в онкологический диспансер и вышла оттуда... инвалидом. В прямом смысле слова - удалили грудь и дали инвалидность. А еще дали два года жизни, по прошествии которых из одиннадцати человек, лежавших с мамой в одной палате, она осталась в живых одна. И вот тогда она накупила себе новых платьев. Молодая, яркая, красивая женщина - она решила жить дальше, и не просто жить, а ЖИТЬ!

А потом начались поиски белья и протеза. Наш отечественный, оказался тяжелым (грудь была прекрасного размера), и после лета с купанием приходил в негодность. Однажды мы приехали летом в Петербург, отыскали крохотную фирму и впервые увидели совсем как настоящие грудные протезы и роскошное французское белье. Оказывается, наши друзья-французы уже давно поняли, что женщина, даже пережив такую операцию, остается женщиной, и ей, может даже больше, чем среднестатистической даме, необходимо красивое белье, чтобы нравиться мужчинам и самой себе, чтобы жить полной радостей жизнью.

Сейчас у женщин после удаления груди по причине рака или другого заболевания молочной железы, а также травмы, есть несколько вариантов решения. Безусловно, стратегия сокрытия косметического недостатка выбирается самой женщиной при консультации ее врача, но несколько советов не помешают.

* Сразу после операции, когда повышается чувствительность к прямому контакту и давлению, имеет смысл приобрести первичный текстильный протез из хлопка или микроволокна в сочетании в бюстгальтером, который щадит чувствительную кожу.

* Когда процесс заживления уже успешно пройден, стоит заменить протез на силиконовый с полиуретановой пленкой, которая имеет структуру, близкую к коже и имеет устойчивость к морской воде.

* Еще позже можно выполнить эндопротезирование, а потом и реконструкцию груди, что позволит восстановить грудь максимально похожую по форме и внешнему виду на здоровую.

После операции по частичному удалению молочной железы, образуется дефицит объема, соответствующий количеству удаленной ткани. Для восстановления естественного объема подойдут мягкие силиконовые протезы различных форм и размеров. Они просты в применении и приятны к телу.

Заручившись рекомендациями доктора, женщине необходимо только прийти в специализированный магазин, где ей индивидуально подберут оптимальную послеоперационную компенсацию и, кроме того, предложат красивое и модное белье, которое вы сможете выбрать в соответствии со своим вкусом и стилем.

Кстати, стоит сразу подобрать себе и купальник, и одежду для занятий фитнесом. Некоторым женщинам не показаны имплантанты, у других - противопоказания еще одного хирургического вмешательства в эту деликатную область. В этой ситуации именно хорошо подобранные экзопротезы абсолютно скроют последствия операции, а кроме эстетической, сыграю важную физиологическую роль, создав равномерную нагрузку на позвоночник и верхний плечевой пояс. Это позволит вам сохранить королевскую осанку, почувствовать уверенность в себе и обрести радость жизни.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru