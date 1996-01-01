Обрести радость жизни после операции на груди

Мне было 8 лет, когда мама вдруг легла на операцию в онкологический диспансер и вышла оттуда... инвалидом. В прямом смысле слова - удалили грудь и дали инвалидность. А еще дали два года жизни, по прошествии которых из одиннадцати человек, лежавших с мамой в одной палате, она осталась в живых одна. И вот тогда она накупила себе новых платьев. Молодая, яркая, красивая женщина - она решила жить дальше, и не просто жить, а ЖИТЬ!

А потом начались поиски белья и протеза. Наш отечественный, оказался тяжелым (грудь была прекрасного размера), и после лета с купанием приходил в негодность. Однажды мы приехали летом в Петербург, отыскали крохотную фирму и впервые увидели совсем как настоящие грудные протезы и роскошное французское белье. Оказывается, наши друзья-французы уже давно поняли, что женщина, даже пережив такую операцию, остается женщиной, и ей, может даже больше, чем среднестатистической даме, необходимо красивое белье, чтобы нравиться мужчинам и самой себе, чтобы жить полной радостей жизнью.

Сейчас у женщин после удаления груди по причине рака или другого заболевания молочной железы, а также травмы, есть несколько вариантов решения. Безусловно, стратегия сокрытия косметического недостатка выбирается самой женщиной при консультации ее врача, но несколько советов не помешают.

* Сразу после операции, когда повышается чувствительность к прямому контакту и давлению, имеет смысл приобрести первичный текстильный протез из хлопка или микроволокна в сочетании в бюстгальтером, который щадит чувствительную кожу.

* Когда процесс заживления уже успешно пройден, стоит заменить протез на силиконовый с полиуретановой пленкой, которая имеет структуру, близкую к коже и имеет устойчивость к морской воде.

* Еще позже можно выполнить эндопротезирование, а потом и реконструкцию груди, что позволит восстановить грудь максимально похожую по форме и внешнему виду на здоровую.

После операции по частичному удалению молочной железы, образуется дефицит объема, соответствующий количеству удаленной ткани. Для восстановления естественного объема подойдут мягкие силиконовые протезы различных форм и размеров. Они просты в применении и приятны к телу.

Заручившись рекомендациями доктора, женщине необходимо только прийти в специализированный магазин, где ей индивидуально подберут оптимальную послеоперационную компенсацию и, кроме того, предложат красивое и модное белье, которое вы сможете выбрать в соответствии со своим вкусом и стилем.

Кстати, стоит сразу подобрать себе и купальник, и одежду для занятий фитнесом. Некоторым женщинам не показаны имплантанты, у других - противопоказания еще одного хирургического вмешательства в эту деликатную область. В этой ситуации именно хорошо подобранные экзопротезы абсолютно скроют последствия операции, а кроме эстетической, сыграю важную физиологическую роль, создав равномерную нагрузку на позвоночник и верхний плечевой пояс. Это позволит вам сохранить королевскую осанку, почувствовать уверенность в себе и обрести радость жизни.