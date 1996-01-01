Китайская грамота

Наш корреспондент в конце осени собрался в древний город Пекин, чтоб стать свидетелем борьбы ученых-теоретиков всех континентов с преступностью. Как любой интурист, перед кем открывается перспектива оказаться в Поднебесной, сформировала и личную программу пребывания: побывать в каком-либо центре восточной медицины и разузнать о ее пользе.

Вот не надо было каркать… Нет, в самом деле, перед отъездом я даже встретилась приморским доктором-практиком восточной медицины Сергеем СТОРОЖУКОМ, руководителем Центра традиционной китайской медицины компании "ЛИ ВЕСТ", чтоб получить инструкции и поделиться сомнениями. Как сторонник все-таки дедовских методов диагностики и лечения я спросила Сергея Сергеевича: нет ли принципиальной разницы между европейским и азиатским организмами человека, чтоб, значит, не промахнуться и не навредить себе.

Доктор довольно неодобрительно взглянул, но подробно рассказал, что кровь у всех людей одинакова и органы тоже, и боль, и страдания. Различными могут быть только инструменты лечения. Он еще не закончил ликбез, а мне уже хотелось провалиться сквозь землю: своим дурацким вопросом я обнаружила расистские наклонности ограниченного мышления. И тут же приняла аргументы врача.

А в Пекине я предметно напоролось на то, за что и боролась. Ибо не буди лихо…Словом, начались процессы, которые не позволяют человеку отойти из номера отеля даже на несколько шагов. Два дня держалась на неэффективных препаратах, принесенных соотечественниками, отказываясь от "скорой помощи", банкетов и еды в целом. Потом забеспокоилась принимающая сторона и меня отвезли… правильно. В университет традиционной восточной медицины.

…В кабинете профессора Лю не было ни фонендоскопа, ни тонометра. А переводчики мои - юристы, они даже не знают как по-китайски назвать печальные симптомы моих страданий. К счастью, в коридоре университетской клиники мне встретилась русская девушка Аля из Набережных Челнов, которая уже 20 лет живет в Китае и свободно переводит.

Ну, я тоже щи не лаптем хлебаю. Строго говорю доктору, что мне нужно быстренько промыть через зонд желудок, а то я уже три дня не емши и мутит жутко. Доктор расхохотался: "Это очень травматично, мы этого не делаем. Давайте-ка сначала диагноз установим… по пульсу". Через минуту он мне докладывает:

- Вы простудили желудок… Заболели три недели назад… Была температура и кашель… Плохо лечились… Теперь у вас холод внутри... Вот рецепт на капли, через два часа пройдет… А главная ваша проблемы - бессонница, а не гипертония. Вот рецепт на препараты. Но принимать нужно долго. А давление поднимается из-за характера. Меняйте отношение к событиям.

…Мама дорогая, ведь мне эту мотивировку гипертонии предлагали на родине и лечащий врач, и спортивный доктор, и специалист в области восточной медицины Сергей Сторожук.

Помня наказ коллеги привезти для ее мамы лекарство для восстановления после инсульта, я попросила у доктора рецепт.

- Ни один врач, не видя больного, не делает назначений. И вы сейчас получите сертификат для вывоза за границу наших препаратов. Таковы принципы профессиональной медицины. Лечение советую продолжить у специалистов, прошедших обучение в Китае.

...Через два часа мы уже сидели в ресторане: три дня голодухи взяли свое, а проблема затихла.

Примечательно, что в аптеке номер с лекарством "от инсульта" тоже не прошел: "Только по рецепту врача". А ведь мы-то, наивные, в нашей благословенной Суньке получаем легко и просто препараты "от всего" - от простатита до псориаза.

Дома доктор С.Сторожук так прокомментировал мой медицинский тур в Пекин:

- Врач действовал абсолютно правильно, не стоило обижаться. Вслепую ни один специалист не будет назначать лекарства.

Когда я проходил стажировку в университете Тяньцзина, нас учили: китайские препараты назначаются строго индивидуально и на момент диагностики. Одно и то же лекарство при одинаковой симптоматике может принести одному человеку пользу, а другому - вред. Китайская традиционная медицина складывалась тысячелетиями, основа препаратов чаще всего растительная, и реакция организма будет в каждом случае своя. Поэтому лечить нужно не болезнь, а человека.

Так действуем и мы в компании "ЛИ ВЕСТ", которая охватывает медицинские учреждения от Калининграда до Камчатки, страны СНГ, Болгарию, Германию, Чехию, Польшу.

В нашем же владивостокском отделении мы делаем все то, чему нас учили в Китае - проводим диагностику по пульсу, подбираем лечение, проводим мануальную терапию, все виды массажа.

Мы строго придерживаемся главного принципа: " не навреди", поэтому пользуемся исключительно теми препаратами, которые прошли надлежащее сертифицирование и клинические испытания в научно-исследовательских учреждениях в нашей стране. "ЛИ ВЕСТ" также сотрудничает с российским Олимпийским комитетом, что говорит о высоком авторитете нашей большой компании.

Возвращаясь к вашему недавнему опыту, полученному в университете восточной традиционной медицины в Пекине, лишний раз хочу напомнить всем читателям: не переступайте порога аптек, пока не посоветовались с врачом - как на Родине, так и заграницей. Словом, не будите лихо, пока оно тихо.

Собираетесь в Китай - зайдите сначала к нам. Мы плохого не посоветуем, а при необходимости - поможем.

Наш адрес: г. Владивосток, ул. Пихтовая, 4а. Тел. (4232) 903-362. Мы работаем: с 10.00 до 19.00 Наш адрес в Интернете: livest.ru