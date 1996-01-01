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Прощай, синяя лампа

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Ну, кто не помнит свое розовое детство, когда мамы-бабушки-няни грели нам простуженные носы, миндалины и уши блестящим рефлектором, в который была вкручена электрическая синяя лампа. "Синяя лампа" была универсальным средством в домашней аптеке в борьбе с инфекцией и травмами. И ведь помогало. Помогало, потому что свет - целебен. А синий цвет вообще обладает редкими лечебными качествами. Наука установила, что у света и цвета есть более широкие возможности, чем те, что предоставляет традиционная синяя лампа.

В 1981 г. венгерскими учеными был изобретен уникальный аппарат Системы Светолечения. И почти одновременно с европейцами аппаратом "БИОПТРОН" стали пользоваться дальневосточники. Сначала "Биоптрон" появился в некоторых стационарных клиниках, далее - его приняли на вооружение косметологи, потом "Биоптрон" стали с успехом применять в санаториях, аппаратом заинтересовались врачи спортивной медицины.

А людская молва - что морская волна. Те, кто уже успел на себе испытать действие "Биоптрона", поняли, как полезно иметь дома под рукой прибор, который поможет как для профилактики, так и при лечении, и реабилитации после тяжелого недуга. Практичные женщины сообразили, что "Биоптрон" дома - это половина косметологической клиники.

"Биоптрон" последнего поколения конструируется в нескольких вариантах: для использования в стационаре, спортивном зале или в домашних условиях. Более того, "Биоптрон" сопровождают наборы цветных линз, которые обеспечивают успех давно признанного официальной медициной лечения цветом. Благодаря высококачественным цветным фильтрам, аппарат передает импульсы взаимодействия света, цвета и эфирных масел, что оказывает гармонизирующее, восстанавливающее и очищающее воздействие. "Биоптрон" используется при профилактике и лечении простудных заболеваний, гриппе, сосудистых нарушениях, болях в суставах и позвоночнике, дерматологических и ревматических недугах, во время лечения сезонной депрессии, как вспомогательный инструмент для лечения новорожденных и как принципиально необходимый инструмент в семье, где есть пожилые люди.

Компания ООО "Цептер Интернациональ" предлагает сегодня также приборы для очистки воды и аппараты по очистке воздуха в домашних условиях, которые способны удалять даже шерсть домашних животных, аллергены и мельчайшие частицы пыли. Если эти проблемы вам близки, звоните по телефону 71-29-85 или приходите по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 109, офис 203.

Зинаида СТОРОЖУК, торговый директор медицинской программы MEDICAL.

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