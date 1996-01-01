Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Глаза - зеркало души и здоровья
Как сознательные граждане, лучшая часть жизни которых проходит перед монитором компьютера или экраном телевизора, мы ежегодно проходим медосмотр, и посещение окулиста - дело святое.
Для медосмотра врачам вполне хватает стандартных методов диагностики, но это не всегда позволяет выявить локализацию и степень повреждения глаза, первые признаки заболевания и его причины. Большой шаг в развитии офтальмологии Приморского края связан с появлением на базе Краевой детской консультативной поликлиники ГУЗ "Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи (материнства и детства)" оптического когерентного томографа (ОКТ; аппарат "RTVue 100" фирмы "Optovue", США). ОКТ - метод исследования оболочек глаза без повреждения тканей. Физический принцип работы аппарата аналогичен ультразвуковому исследованию с той лишь разницей, что в приборе используется оптическое излучение ближнего инфракрасного диапазона, а не акустические волны.
Ниже приведены категории пациентов, которым показано исследование на аппарате. Если вы, ваши дети или близкие попали в этот список, то высококлассные врачи центра ждут вас.
* Дети и подростки с амблиопией ("ленивый" глаз; стойкое снижение остроты зрения без видимых причин).
* Женщины старше 50 лет - для выявления ранней стадии возрастной макулодистрофии сетчатки глаза.
* Пациенты с глаукомой, с атрофией зрительного нерва.
* Больные сахарным диабетом - для своевременного выявления изменений в сетчатке глаза.
* Пациенты с искусственным хрусталиком, имеющие остроту зрения ниже 0,1 после операции: экстракции (удаления) катаракты, для выявления ранней стадии отёка сетчатки.
* Пациенты с дистрофическими заболеваниями сетчатки глаза, с поражением глаз при воздействии солнечных лучей, лазерного излучения, при длительной работе на компьютере.
* Пациенты после лазерной коррекции зрения. Исследование роговицы и сетчатки глаза для оценки эффективности проведённого лечения и своевременного выявления анатомических дефектов структур глаза.
* Граждане всех возрастов при отсутствии эффекта от оптической коррекции остроты зрения (при ношении очков, линз).
* Дети и взрослые при снижении остроты и качества зрения на фоне аллергических, нефрологических и ревматологических заболеваний.
ПАЦИЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
1. При желании пациентов пройти обследование необходимо предварительно получить консультацию у окулиста с целью определения зоны исследования.
2. С целью подготовки (расширение зрачка) необходимо приходить на исследование за 15 - 20 мин до назначенного времени.
3. В течение 4-5 часов после исследования нельзя водить машину.
Татьяна ВАСИЛЬЕВА, доктор медицинских наук, заведующая Краевой детской консультативной поликлиникой ГУЗ "Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи (материнства и детства)".
Новости тематики
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Как уберечься от инфекций
- На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене
- В Амурской области уволили медсестру за фотографию
- Благодаря процедуре ЭКО сотни семей в Приморье испытали радость рождения ребенка
- ПЭТ-препараты в Приморье будут возить самолетами
- Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям
- Что в тарелке у школьника
- Простуда грозит осложнениями
- Лучшая на Дальнем Востоке поликлиника находится в Хабаровске
Новости раздела
- Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита
- Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Медицинский центр ДВФУ приглашает приморцев на Всемирный день борьбы с инсультом
- Работодатели Дальнего Востока получат льготы за здоровье работников
- На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
- Квот на ЭКО стало больше
- Приморские врачи получили Бизнес-Премию
- Утренняя прогулка с врачом стала доброй традицией
- В детской больнице Приморья открылось обновленное урологическое отделение
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин