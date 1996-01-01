Глаза - зеркало души и здоровья

Как сознательные граждане, лучшая часть жизни которых проходит перед монитором компьютера или экраном телевизора, мы ежегодно проходим медосмотр, и посещение окулиста - дело святое.

Для медосмотра врачам вполне хватает стандартных методов диагностики, но это не всегда позволяет выявить локализацию и степень повреждения глаза, первые признаки заболевания и его причины. Большой шаг в развитии офтальмологии Приморского края связан с появлением на базе Краевой детской консультативной поликлиники ГУЗ "Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи (материнства и детства)" оптического когерентного томографа (ОКТ; аппарат "RTVue 100" фирмы "Optovue", США). ОКТ - метод исследования оболочек глаза без повреждения тканей. Физический принцип работы аппарата аналогичен ультразвуковому исследованию с той лишь разницей, что в приборе используется оптическое излучение ближнего инфракрасного диапазона, а не акустические волны.

Ниже приведены категории пациентов, которым показано исследование на аппарате. Если вы, ваши дети или близкие попали в этот список, то высококлассные врачи центра ждут вас.

* Дети и подростки с амблиопией ("ленивый" глаз; стойкое снижение остроты зрения без видимых причин).

* Женщины старше 50 лет - для выявления ранней стадии возрастной макулодистрофии сетчатки глаза.

* Пациенты с глаукомой, с атрофией зрительного нерва.

* Больные сахарным диабетом - для своевременного выявления изменений в сетчатке глаза.

* Пациенты с искусственным хрусталиком, имеющие остроту зрения ниже 0,1 после операции: экстракции (удаления) катаракты, для выявления ранней стадии отёка сетчатки.

* Пациенты с дистрофическими заболеваниями сетчатки глаза, с поражением глаз при воздействии солнечных лучей, лазерного излучения, при длительной работе на компьютере.

* Пациенты после лазерной коррекции зрения. Исследование роговицы и сетчатки глаза для оценки эффективности проведённого лечения и своевременного выявления анатомических дефектов структур глаза.

* Граждане всех возрастов при отсутствии эффекта от оптической коррекции остроты зрения (при ношении очков, линз).

* Дети и взрослые при снижении остроты и качества зрения на фоне аллергических, нефрологических и ревматологических заболеваний.

ПАЦИЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

1. При желании пациентов пройти обследование необходимо предварительно получить консультацию у окулиста с целью определения зоны исследования.

2. С целью подготовки (расширение зрачка) необходимо приходить на исследование за 15 - 20 мин до назначенного времени.

3. В течение 4-5 часов после исследования нельзя водить машину.

Татьяна ВАСИЛЬЕВА, доктор медицинских наук, заведующая Краевой детской консультативной поликлиникой ГУЗ "Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи (материнства и детства)".