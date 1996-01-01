www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.12 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.9 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Глаза - зеркало души и здоровья

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Как сознательные граждане, лучшая часть жизни которых проходит перед монитором компьютера или экраном телевизора, мы ежегодно проходим медосмотр, и посещение окулиста - дело святое.

Для медосмотра врачам вполне хватает стандартных методов диагностики, но это не всегда позволяет выявить локализацию и степень повреждения глаза, первые признаки заболевания и его причины. Большой шаг в развитии офтальмологии Приморского края связан с появлением на базе Краевой детской консультативной поликлиники ГУЗ "Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи (материнства и детства)" оптического когерентного томографа (ОКТ; аппарат "RTVue 100" фирмы "Optovue", США). ОКТ - метод исследования оболочек глаза без повреждения тканей. Физический принцип работы аппарата аналогичен ультразвуковому исследованию с той лишь разницей, что в приборе используется оптическое излучение ближнего инфракрасного диапазона, а не акустические волны.

Ниже приведены категории пациентов, которым показано исследование на аппарате. Если вы, ваши дети или близкие попали в этот список, то высококлассные врачи центра ждут вас.

* Дети и подростки с амблиопией ("ленивый" глаз; стойкое снижение остроты зрения без видимых причин).

* Женщины старше 50 лет - для выявления ранней стадии возрастной макулодистрофии сетчатки глаза.

* Пациенты с глаукомой, с атрофией зрительного нерва.

* Больные сахарным диабетом - для своевременного выявления изменений в сетчатке глаза.

* Пациенты с искусственным хрусталиком, имеющие остроту зрения ниже 0,1 после операции: экстракции (удаления) катаракты, для выявления ранней стадии отёка сетчатки.

* Пациенты с дистрофическими заболеваниями сетчатки глаза, с поражением глаз при воздействии солнечных лучей, лазерного излучения, при длительной работе на компьютере.

* Пациенты после лазерной коррекции зрения. Исследование роговицы и сетчатки глаза для оценки эффективности проведённого лечения и своевременного выявления анатомических дефектов структур глаза.

* Граждане всех возрастов при отсутствии эффекта от оптической коррекции остроты зрения (при ношении очков, линз).

* Дети и взрослые при снижении остроты и качества зрения на фоне аллергических, нефрологических и ревматологических заболеваний.

ПАЦИЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

1. При желании пациентов пройти обследование необходимо предварительно получить консультацию у окулиста с целью определения зоны исследования.

2. С целью подготовки (расширение зрачка) необходимо приходить на исследование за 15 - 20 мин до назначенного времени.

3. В течение 4-5 часов после исследования нельзя водить машину.

Татьяна ВАСИЛЬЕВА, доктор медицинских наук, заведующая Краевой детской консультативной поликлиникой ГУЗ "Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи (материнства и детства)".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru