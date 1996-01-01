В Хабаровске открылось шесть центров здоровья

С 1 декабря на территории Хабаровского края начали работать шесть центров здоровья, созданных при учреждениях здравоохранения. Они действуют: в "Клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации", "Детской краевой клинической больнице", "Консультативно-диагностическом центре "Вивея", "Клинико-диагностическом центре" в Хабаровске, а также в "Территориальном консультативно-диагностическом центре" и "Городской больнице №2" Комсомольска-на-Амуре. Одной из основных задач центров является формирование у пациентов мотивации к отказу от вредных привычек, потребления алкоголя и табака. При наличии у пациентов (из числа жителей края) медицинских полисов оказание им помощи или получение консультации осуществляется бесплатно.