Спасительное доверие

За 11 месяцев 2009 года в центр "Доверие" обратилось 345 человек (в возрасте до 14 лет -137, от 15 до 18 -176). Среди детей и подростков выявлено 43 случая заболеваний, передающихся половым путем (2,5% от всех обратившихся). Основную часть составили подростки в возрастной группе от 15 до 18 лет (90%).

До настоящего времени в России сохраняется неблагополучная эпидемиологическая ситуация с инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП). Особую тревогу вызывает рост ИППП в подростковой и молодежной среде, которая представляет собой ближайший репродуктивный, интеллектуальный, экономический, социальный и культурный резерв общества.

Среди ИППП не только такие общеизвестные заболевания, как гонорея или сифилис. Гораздо чаще встречаются менее известные, такие как хламидиоз, микоплазма, уреаплазма. Очень много вирусных инфекций, которые могут себя никак не проявлять, и человек может не чувствовать, что у него есть такое вирусное заболевание. Также много инфекций, вызванных неспецифическими бактериями, такими как стафилококки, стрептококки и т.д. Подростки, начавшие жить половой жизнью в 15-16 лет, не могут грамотно предохраняться от различных инфекций, о которых зачастую они даже не подозревают.

По сообщениям ВОЗ, почти повсеместно отмечается устойчивая тенденция омоложения контингента инфицированных. Основными причинами этого являются: снижение возраста начала сексуальных отношений при низком уровне применения контрацептивов, увеличение числа сексуальных связей; увеличение количества сексуальных партнеров; снижение моральных норм в среде подростков; недостаточная эффективность профилактических мероприятий в области борьбы с ИППП; снижение уровня санитарно-гигиенической грамотности подростков в отношении сексуальной жизни, природы венерических болезней, их проявлений и последствий; безответственность в отношении к собственному здоровью и др.

Куликова М.А., психолог Центра "Доверие" По данным ГУЗ "Краевого клинического кожно-венерологического диспансера" за 11 мес. 2009 г. на долю лиц в возрасте 15-19 лет приходится 10,5% от общего числа зарегистрированных больных с впервые установленным диагнозом ИППП, в том числе сифилисом - 11,6%, гонореей - 13,5%, хламидиозом - 6,7%, аногенитальными бородавками - 17,1%, герпетической инфекцией - 3,4%. Немаловажный фактор, влияющий на рост заболеваемости ИППП, - появление в последнее десятилетие такой популяционной группы, как безнадзорные и беспризорные дети. До настоящего времени ни одна официальная служба не располагает точными данными о количестве беспризорных детей в России. По мнению специалистов, исследующих эту проблему, в каждом крупном городе России насчитывается от 20 до 45 тысяч беспризорных детей и подростков. Возникшая неблагополучная эпидемиологическая ситуация с ИППП потребовала от врачей проведения грамотной профилактической работы. В рамках Федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на базе ГУЗ "КККВД" был организован подростковый специализированный центр "Доверие" по профилактике, диагностике и лечению ИППП среди подростков. Если учитывать данные статистики, что возраст начала половой жизни у нас становится все более ранним, получается, что подобная специализированная помощь подросткам более чем актуальна. В нашей стране даже взрослые женщины не всегда заботятся о своем репродуктивном здоровье, уровень половой культуры очень низкий. Многие женщины к 25-30 годам делают по 7-9 абортов, считая, что это - наиболее доступный способ планирования семьи. На этом фоне грамотное половое воспитание подростков становится первостепенной задачей, так как от этого зависит здоровье будущих поколений. С 11 до 13 лет происходит процесс полового созревания, который фактически держит подростков заложниками. В этом возрасте процесс самоконтроля находится на очень низком уровне, им кажется, что окружающие их совершенно не понимают и обращение к ним всё равно бессмысленно. Основной целью деятельности центра является обследование и лечение несовершеннолетних с урогенитальными инфекционными заболеваниями, а также проведение мероприятий, направленных на профилактику инфекций, передаваемых половым путем. Специалистами центра проводится разъяснительная работа по профилактике ИППП и ВИЧ-инфекции, вопросам полового воспитания и личной гигиены, формированию ответственного отношения к репродуктивному здоровью и здоровому образу жизни, распространяются просветительские материалы (листовки, буклеты) с информацией о мерах профилактики ИППП, проводятся лекции и семинары в образовательных учреждениях города. Все обратившиеся в центр дети и подростки имеют возможность получить бесплатную, квалифицированную медицинскую помощь дерматовенеролога и психолога. Оказывается консультативная и лечебно-диагностическая помощь беспризорным и безнадзорным детям, доставленным органами УВД. По нашему мнению, организация центра диагностики и лечения ИППП для детей и подростков является эффективным механизмом в оказании медицинской помощи, координации профилактической деятельности, способствующим социальной адаптации, профилактике нарушений репродуктивной функции подростков. Обращаться по адресу: г. Владивосток, ул. Гамарника, 18в, подростковый специализированный Центр "Доверие", тел. (4232) 36-44-27.