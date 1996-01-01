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Новорожденным с нарушением слуха помогут своевременно
В учреждениях здравоохранения края появилось специальное оборудование, позволяющее выявить нарушение слуха у новорожденных. 12 аппаратов для аудиологического скрининга закуплены для Приморья в рамках национального проекта "Здоровье".
Оборудование поставлено в детские городские лечебницы Артема, Уссурийска, Владивостока, Находки, а также в родильные дома крупных городов края. Департаментом здравоохранения организована подготовка специалистов, которые будут на нем работать.
По информации специалистов, подобное обследование детей с согласия родителей проводится на 3-4 сутки жизни в родильном доме, либо при поступлении малышей под наблюдение в детскую поликлинику по месту жительства. Результаты аудиологического скрининга передаются в территориальный центр реабилитации слуха, специалисты которого будут формировать группы детей для проведения консультирования и углубленного диагностического обследования на своей базе.
Вместе с тем, во всех родовспомогательных учреждениях края проводится неонатальный скрининг на ряд наследственных и врожденных заболеваний у младенцев.
По словам специалистов, сегодня почти 100 процентов женщин, родивших ребенка, дают согласие на такое обследование. Неонатальный скрининг - один из самых эффективных способов выявления заболеваний, связанных с обменом веществ. Такие болезни приводят к тяжелейшим, необратимым последствиям для здоровья ребенка. Своевременное выявление и лечение позволяет остановить развитие заболевания, сохранить качество жизни детей.
Финансовая поддержка из федерального бюджета в рамках национального проекта "Здоровье" сделала дорогостоящее обследование младенцев доступным для любой приморской семьи, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
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