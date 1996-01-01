Строящийся кардиоцентр наконец получил хозяина

Финансирование строительства кардиоцентра в Хабаровске, который строится в рамках национального проекта "Здоровье", возобновляется. По распоряжению Владимира ПУТИНА он отнесен к разряду государственных бюджетных учреждений и передан в ведение Минздравсоцразвития. Глава правительства поручил министерству осуществить финансовое обеспечение кардиоцентра в Хабаровске в 2009 году - в размере до 8 млн руб., а в 2010 - не менее 385,8 млн руб. Численность работников нового медицинского учреждения составит 736 человек.