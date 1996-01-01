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Приморцы опустошили прилавки аптек в ожидание гриппа
По данным Роспотребнадзора, наиболее неблагополучная ситуация со свиным гриппом складывается в Забайкальском, Красноярском, Хабаровском, Приморском краях, Сахалинской области и Москве.
На начало ноября ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Приморье расценивалась как обычная - число официально зарегистрированных случаев заболевания на 20% с лишним недотягивает до установленного наукой уровня эпидемиологического порога. Однако среди детей 7-14 лет этот порог уже превышен на 13,7%.
- Случаи заболевания регистрируются во всех муниципальных образованиях края, среди всех возрастных групп. Но наиболее тревожная ситуация во Владивостоке, Лесозаводске, Уссурийске, Спасске, Кавалеровском, Надеждинском, Октябрьском, Ханкайском и Чугуевском районах, - сообщила нам начальник отдела эпидемиологического надзора территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Валентина ВОРОНОК. - Пока эпидемиологический порог среди совокупного населения превышен лишь на одной территории края - в Кавалеровском районе. Но настораживает рост заболеваемости вирусными инфекциями среди школьников 7-14 лет. Превышение уровня эпидпорога зарегистрировано во Владивостоке, Лесозаводске, Спасске, Уссурийске, Кавалеровском и Надеждинском районах.
К началу школьных каникул был приостановлен учебный процесс в 109 классах 25 приморских школ, где уровень заболеваемости ОРВИ среди учащихся составил 20 и более процентов. А три приморские школы были закрыты на карантин полностью. Сейчас учащиеся ушли на каникулы, занятия будут возобновлены с 9 ноября. Но родителям рекомендуется ограничить детей от посещения массовых мероприятий и поездок в "гриппующие" регионы. По данным ТУ Роспотребнадзора, к началу ноября на территории края официально зарегистрировано 69 случаев заболевания высокопатогенным гриппом A/H1N1 (первый - в июле этого года). Случаи заболевания зарегистрированы во Владивостоке, Артеме, Лесозаводске и Уссурийске. Напуганный ростом числа заболеваний, народ массово ринулся делать прививки от гриппа и смел с прилавков аптек медицинские маски и недорогие средства профилактики (оксолиновую мазь, дибазол и др.). Аптеки к наплыву покупателей оказались не готовы. Даже ценники не успели переписать, пришлось исправлять цифры поверх старых…
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