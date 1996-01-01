"Свиной грипп" A/H1N1 во Владивостоке

На 27 октября в крае зарегистрировано 25 случаев заболевания высокопатогенным гриппом A/H1N1. Во Владивостоке закрыты на карантин по ОРВИ 49 классов в 13 школах и одна детсадовская группа.

В Приморье ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ пока расценивается как обычная, но число подхвативших инфекцию день ото дня растет. Врачи рекомендуют пройти вакцинацию до конца ноября - пока народ не начал массово чихать и кашлять. В этом случае велика вероятность, что грипп обойдет вас стороной. Вакцина должна обеспечить вашу защиту примерно на 80-90%.

"Ширится, растет заболевание"

Как сообщила нам начальник отдела эпидемиологического надзора территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Валентина ВОРОНОК, с наступлением похолодания в Приморье начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. В основном - среди детей, посещающих дошкольные учреждения, и учащихся средних школ. Из-за того, что в ряде классов порой пустует до четверти парт, их закрывают на карантин. Но ни одна приморская школа, ни один детский сад не были закрыты полностью, как это имеет место в Хабаровске, Благовещенске, Южно-Сахалинске.

По словам Валентины Воронок, на 27 октября во Владивостоке были закрыты на карантин 49 классов в 13 школах и одна детсадовская группа. Плюс 2 класса в Уссурийске и 1 класс в Кавалерово. Но это не повод для паники - заболеваемость гриппом и ОРВИ не превышает порогового уровня и даже ниже среднего многолетнего уровня. Пока...

Что касается "свиного" гриппа, то сейчас в крае зарегистрировано 25 случаев заболевания высокопатогенным гриппом A/H1N1. Болезнь протекала в средней или легкой форме. Среди переболевших "свиным" гриппом 21 житель Владивостока и 2 жителя Артема. В 13 случаях вирус был привезен из Китая и США. Еще пятеро заразились, контактируя с больными, в остальных случаях источник заражения не установлен.

"Если хилый..."

Многие не особо верят в то, что вакцина защитит от гриппа. Мол, и прививку сделал, а все равно заболел!

- Значит, это был не грипп, а ОРВИ - тоже неприятное, но гораздо менее опасное для человека заболевание. От ОРВИ противогриппозная вакцина не защищает, - пояснила зав. отделом эпидемиологии Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Татьяна ХОМИЧУК. - Если есть подозрение на грипп, в обязательном порядке проводятся лабораторные исследования. В прошлом году в Приморье было обследовано 1592 больных с подозрением на грипп, и только у 120 (7,5%) диагноз получил подтверждение. В этом году за неполные 10 месяцев было обследовано 1521 человек, диагноз "грипп" подтвержден у 227 заболевших (14,9%). Но, к сожалению, не все больные гриппом обращаются к врачу, так что реальное число случаев гриппа может быть больше.

По словам Татьяны Хомичук, с каждым годом все больше жителей края делают прививки от гриппа, и именно благодаря этому уже на протяжении ряда лет в Приморье сохраняется сравнительно благополучная ситуация по заболеваемости. Ведь вакцинация позволяет не только уберечь себя от этой чреватой серьезными осложнениями вирусной инфекции, но и вырабатывает коллективный иммунитет.

А вот уровень заболеваемости ОРВИ высок - 85-90% от общего числа зарегистрированных инфекционных заболеваний. Ежегодно от респираторно-вирусных инфекций страдают от 200 до 250 тысяч приморцев. В большинстве своем - дети. Некоторые за год болеют по несколько раз.

Создать вакцину от ОРВИ нереально - очень уж много разновидностей этих вирусов. А чтобы не страдать от простуд, надо больше бывать на воздухе, чаще проветривать помещения, закаляться самим и закалять своих детей.

- Нередко мамы боятся прививать от гриппа ослабленных детей, страдающих бронхиальной астмой и другими аллергическими заболеваниями. А ведь при появлении вируса гриппа именно эти дети заболевают первыми. Причем заболевание принимает наиболее тяжелые формы, - говорит Тамара ОНУПРИЕНКО, врач-педиатр городского центра вакцинопрофилактики. - А должно быть наоборот. Во всем мире в первую очередь прививают именно ослабленных, часто болеющих детей. Для этого разработаны субъединичные вакцины.

Кого привьют бесплатно

- В рамках нацпроекта "Здоровье" бесплатной вакцинации подлежат 429 645 приморцев, - сообщила нам главный эпидемиолог Приморского края Нина БЕЛОГОЛОВКИНА. - Отечественной вакциной "ГрипполПлюс" бесплатно делают прививки детям, посещающим дошкольные учреждения и учащимся 1-4 классов общеобразовательных школ. Вакциной "Гриппол" бесплатно прививают учащихся 5-11 классов; лиц старше 60 лет; медработников и др. Вакцинация в этом году была начата несколько раньше обычного - с 16 августа. И к началу текущей недели в крае уже бесплатно привито 181 900 человек: детей младшего возраста и учащихся 1-4 классов - 98 900 человек (100%); школьников 5-11 классов - 74 713 человек (95,2%); работников образовательных учреждений - 4684 человека (11,0%), медицинских работников - 1101 человек (3,9%), пенсионеров - 2289 человека (1,2%), лиц из других "групп риска" - 213 человек (0,5%). Отставание с вакцинацией взрослого населения связано с задержкой поступления вакцины "Гриппол". Первая ее партия поступила в край в объеме 25% от необходимого количества. Но 22 октября поступили оставшиеся 75% вакцины. Поэтому сейчас вакцина в крае есть, и все, кому положены бесплатные прививки, могут сделать их в районных поликлиниках. Привиться от гриппа желательно до конца ноября. Иммунная система будет готова защитить вас от вируса гриппа только через 15 дней после вакцинации.

Массовую вакцинацию от "свиного" гриппа Минздравсоцразвития запланировало на декабрь. К концу осени вакцина должна пройти все клинические исследования. В случае эпидемии вакцинация может охватить 70% населения.

Где вколоть вакцину

Тем, кто не попал в льготную категорию, врачи рекомендуют привиться на платной основе.

Получить необходимую информацию и сделать прививку от гриппа можно: в Приморском краевом центре вакцинопрофилактики (ул. Светланская, 38/40, тел. 22-72-68), Владивостокском городском центре вакцинопрофилактики (Океанский пр-т, 35, тел. 40-79-24), а также в коммерческий медицинских центрах "Новомед" (ул. Котельникова, 7), "Аленка" (ул. Хабаровская, 5). Здесь имеются импортные вакцины "Ваксигрипп" (Франция) и "Инфлювак" (Нидерланды). Стоимость вакцинации - от 400 до 600 рублей.

А вот прививку вакциной "Гриппол" - самой известной из качественных отечественных вакцин и более дешевой, чем импортные, - на платной основе не сделаешь. Государство закупает и рассылает по детским и медицинским учреждениям для бесплатной вакцинации. По штаммам вируса она не отличается от вышеуказанных импортных вакцин, но в ее состав входит иммуномодулятор, что особенно ценно для пожилых людей и при ослабленном здоровье в целом.