Существует ли вирус хронической усталости?

Возможно, синдром хронической усталости - вирусное заболевание, пишет The New York Times, ссылаясь на новейшие наблюдения ученых.

Симптомы синдрома - длительное и сильное утомление, а также боли. Природа этого заболевания до сих пор не объяснена наукой: иногда причиной считают общую слабость здоровья или проблемы с психикой, пишет журналистка Дениза Грейди. В мире синдром хронической усталости обнаружен у 17 млн человек.

«В статье, опубликованной в четверг на сайте журнала Science, сообщается, что у 68 из 101 обследованного с этим синдромом (67%) найден вирус XMRV. В контрольной группе здоровых людей вирус выявлен лишь у 3,7%», - пишет газета. В ходе дальнейших исследований этот вирус находили почти у 98% больных, добавила автор статьи Джуди Э.Миковитс из Рино, США.

XMRV - ретровирус, который, наподобие вируса СПИДа, заражает организм пожизненно, поясняет издание. «Пока не доказано, что синдром хронической усталости вызывается именно этим вирусом», - подчеркивает журналистка со слов Миковитс и других ученых. Возможно, больные с данным синдромом просто более уязвимы перед инфекцией, а сам синдром имеет другие причины. Теперь Миковитс и ее коллеги хотят проверить, помогут ли больным с синдромом хронической усталости антиретровирусные препараты.