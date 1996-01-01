Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Диспансеризацию можно пройти бесплатно
В рамках национального проекта «Здоровье» по развитию профилактического направления медицинской помощи и пропаганды здорового образа жизни во Владивостоке организована дополнительная диспансеризация работающих граждан. Она проводится полностью за счет средств федерального бюджета четвертый год подряд. Предприятия и организации при ее прохождении не несут никаких материальных затрат.
Как объясняют в управлении здравоохранения администрации города, программа дополнительной диспансеризации не подменяет, а дополняет программы периодических и углублённых медицинских осмотров рядом врачей-специалистов и инструментально-лабораторных исследований. Она крайне необходима работающим гражданам, потому как позволяет впервые выявлять целый ряд социально значимых заболеваний, которые нельзя обнаружить при профосмотрах. Среди выявляемых заболеваний - болезни эндокринной системы, нарушения обмена веществ, заболевания мочеполовой и сердечно-сосудистой систем.
В этом году дополнительную диспансеризацию можно пройти в 11 муниципальных учреждениях здравоохранения:
«Поликлиника № 1» (ул.Уткинская, 7)
«Поликлиника № 3» (ул.Луговая, 55)
«Поликлиника № 5» (ул.Калинина, 78/40)
«Поликлиника № 6» (ул.Борисенко, 29)
«Поликлиника № 7» (пр. «Красного знамени», 47)
«Поликлиника № 8» (ул.Вострецова, 4)
«Поликлиника № 9» (ул.Давыдова,3)
«Поликлиника № 10» (ул. Первая, 4)
«Поликлиника № 12» (Почтовый пер.,9)
«Городская больница № 3 пос.Трудовое» (ул.Энгельса,6)
«Городская клиническая больница № 4» (ул.Воропаева, 5)
Прием ведут следующие врачи: терапевт, офтальмолог, невролог, хирург, акушер-гинеколог. Кроме этого, проводятся лабораторные и функциональные исследования: клинические анализы крови и мочи, определение уровня холестерина, общего белка, креатинина, мочевой кислоты, определение специфических онкомаркеров, электрокардиография, флюорография, маммография (для женщин старше 45 лет - один раз в два года).
Проверить свое здоровье могут все работающие граждане, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования, причем для предприятий и организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы и формы собственности такие осмотры сотрудников абсолютно бесплатны. Для проведения диспансеризации руководителю предприятия необходимо обратиться в любое учреждение здравоохранения города из 11 предложенных и заключить договор, в котором будет указано время и день проведения осмотра. Все работники организованно и без очереди смогут пройти всех необходимых врачей.
Благодаря дополнительной диспансеризации, проводимой в рамках нацпроекта «Здоровье», своевременно выявляются и эффективно лечатся серьезные заболевания, которые являются основными причинами смертности и инвалидности трудоспособного населения. Очень важно, чтобы работодатели пользовались такой возможностью и в приказном порядке отправляли своих работников проверять здоровье. Тем более что для комфортного прохождения осмотров в поликлиниках и больницах города созданы все условия, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Новости тематики
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Как уберечься от инфекций
- На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене
- В Амурской области уволили медсестру за фотографию
- Благодаря процедуре ЭКО сотни семей в Приморье испытали радость рождения ребенка
- ПЭТ-препараты в Приморье будут возить самолетами
- Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям
- Что в тарелке у школьника
- Простуда грозит осложнениями
- Лучшая на Дальнем Востоке поликлиника находится в Хабаровске
Новости раздела
- Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита
- Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Медицинский центр ДВФУ приглашает приморцев на Всемирный день борьбы с инсультом
- Работодатели Дальнего Востока получат льготы за здоровье работников
- На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
- Квот на ЭКО стало больше
- Приморские врачи получили Бизнес-Премию
- Утренняя прогулка с врачом стала доброй традицией
- В детской больнице Приморья открылось обновленное урологическое отделение
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Турдом какой-то
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Провал резидентов
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Катамаран "Пингвин" соединит Сахалин и Японию
- Раджин поворачивается передом к Приморью
- Сахалинский СК "Аква Сити" станет самым крупным объектом на Дальнем Востоке под одной крышей
- Вышли из строя
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета