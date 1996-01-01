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Диспансеризацию можно пройти бесплатно

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В рамках национального проекта «Здоровье» по развитию профилактического направления медицинской помощи и пропаганды здорового образа жизни во Владивостоке организована дополнительная диспансеризация работающих граждан. Она проводится полностью за счет средств федерального бюджета четвертый год подряд. Предприятия и организации при ее прохождении не несут никаких материальных затрат.

Как объясняют в управлении здравоохранения администрации города, программа дополнительной диспансеризации не подменяет, а дополняет программы периодических и углублённых медицинских осмотров рядом врачей-специалистов и инструментально-лабораторных исследований. Она крайне необходима работающим гражданам, потому как позволяет впервые выявлять целый ряд социально значимых заболеваний, которые нельзя обнаружить при профосмотрах. Среди выявляемых заболеваний - болезни эндокринной системы, нарушения обмена веществ, заболевания мочеполовой и сердечно-сосудистой систем.

В этом году дополнительную диспансеризацию можно пройти в 11 муниципальных учреждениях здравоохранения:

«Поликлиника № 1» (ул.Уткинская, 7)

«Поликлиника № 3» (ул.Луговая, 55)

«Поликлиника № 5» (ул.Калинина, 78/40)

«Поликлиника № 6» (ул.Борисенко, 29)

«Поликлиника № 7» (пр. «Красного знамени», 47)

«Поликлиника № 8» (ул.Вострецова, 4)

«Поликлиника № 9» (ул.Давыдова,3)

«Поликлиника № 10» (ул. Первая, 4)

«Поликлиника № 12» (Почтовый пер.,9)

«Городская больница № 3 пос.Трудовое» (ул.Энгельса,6)

«Городская клиническая больница № 4» (ул.Воропаева, 5)

Прием ведут следующие врачи: терапевт, офтальмолог, невролог, хирург, акушер-гинеколог. Кроме этого, проводятся лабораторные и функциональные исследования: клинические анализы крови и мочи, определение уровня холестерина, общего белка, креатинина, мочевой кислоты, определение специфических онкомаркеров, электрокардиография, флюорография, маммография (для женщин старше 45 лет - один раз в два года).

Проверить свое здоровье могут все работающие граждане, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования, причем для предприятий и организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы и формы собственности такие осмотры сотрудников абсолютно бесплатны. Для проведения диспансеризации руководителю предприятия необходимо обратиться в любое учреждение здравоохранения города из 11 предложенных и заключить договор, в котором будет указано время и день проведения осмотра. Все работники организованно и без очереди смогут пройти всех необходимых врачей.

Благодаря дополнительной диспансеризации, проводимой в рамках нацпроекта «Здоровье», своевременно выявляются и эффективно лечатся серьезные заболевания, которые являются основными причинами смертности и инвалидности трудоспособного населения. Очень важно, чтобы работодатели пользовались такой возможностью и в приказном порядке отправляли своих работников проверять здоровье. Тем более что для комфортного прохождения осмотров в поликлиниках и больницах города созданы все условия, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

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