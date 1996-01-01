Свиной грипп: пятый пошел

Эти вопросы рассматривались на видеоконференции с заместителями глав регионов по вопросам профилактики эпидемии гриппа, которую проводил заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Александр ЛЕВИНТАЛЬ.

Досье Сегодня в России подтверждено около 600 случаев гриппа A/H1N1. В мире эта цифра превысила 343 тысячи, более 4,5 тысячи человек скончались.

Дальний Восток граничит с такими странами, как Китай, Япония, Корея, США. Здесь расположены морские порты и аэропорты, которые регулярно принимают рейсы из-за рубежа, поэтому риск заноса инфекции на территорию достаточно высок. «В этом году гриппом A/H1N1 в округе заболели 70 человек, в том числе в Сахалинской области - 46 человек, в Хабаровском крае - 13 человек, в Республике Саха (Якутия) - шесть и в Приморском крае - пять человек», - сообщил Левинталь. Он подчеркнул, что умерших от этого заболевания на Дальнем Востоке нет. По его словам, с начала сентября в округе начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и обычного гриппа, сообщает РИА «Новости».

Левинталь отметил, что в некоторых дальневосточных регионах есть проблемы с вакцинацией населения. Сахалинская, Еврейская автономная области и Чукотский автономный округ не выделили из региональных бюджетов средств на закупку вакцины. А в Приморский, Хабаровский края и Амурскую область вакцины поступило менее половины от запланированного объема. Конечно, пятеро заразившихся в Приморье - это не 46 гриппующих на Сахалине, но федеральная вакцина против гриппа в край не поступила в том объеме, который обещали, дошло лишь 41,1% от плановой цифры. При этом прививки сделали ничтожному числу медицинских работников, которые находятся в постоянном контакте с пациентами, - привиты всего 1,6% врачей и медсестер. Началась вакцинация в детских садах и некоторых школах Владивостока.

В Приморском крае вакцинация должна быть проведена в оптимально короткие сроки. Для этого необходимо использовать не только средства, выделяемые из федерального бюджета на вакцинацию отдельных категорий граждан, но и средства субъектов федерации и муниципалитетов, - заявил Александр Левинталь. - Также и руководители предприятий должны выделять средства на проведение вакцинации своих работников. Нужно помнить, что здоровье людей – это капитал любой организации. Оплатить вакцину выгоднее, чем платить больничные. В среднем каждый случай гриппа обходится государству или работодателю в 3-3,5 тысячи рублей.

В свою очередь полпредство берет на себя решение вопросов с федеральным центром о поступлении в полном объеме на Дальний Восток вакцины от гриппа Н1N1. Александр Левинталь отметил, что вопросы профилактики эпидемии гриппа и предотвращения свиного гриппа находятся на особом контроле у полпреда Виктора Ишаева.