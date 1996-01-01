Скорая помощь для ваших волос

Мало кто из дам сохранил волосы неокрашенными. Каждая окраска волос с помощью химических препаратов ослабляет волосы, и даже современные щадящие краски от лучших производителей не лишены недостатков. После отпуска - моря, солнца и отдыха - ультрафиолет и морская вода ослабили и обесцветили ваши волосы. Как им помочь?

Специалисты не советуют сразу после возвращения с курорта красить волосы, лучше повременить недельку-другую, а в это время заняться интенсивной реабилитацией волос. Полный курс оздоровления занимает не меньше месяца, и, конечно, ходить весь этот срок с тусклыми, обесцвеченными, а местами и седыми волосами не хочется.

ХНА + КОФЕ

Вернуть волосам цвет и блеск, а заодно и увеличить эластичность помогут натуральные краски. Самая популярная натуральная краска - хна.

Если вам не нравится медно-рыжий оттенок, попробуйте заваривать хну не на воде, а на черном чае (3 ч.л. чая на стакан воды). Цвет получается с красивым каштановым отливом. Вместо чая можно взять натуральный кофе.

МАСКИ ДЛЯ ВОЛОС

Природная маска - эффективный способ для восстановления волос любого типа.

Виноградная маска для сухих и ослабленных волос. Разомните виноградные ягоды (достаточно небольшой кисти), отожмите сок, добавьте 1 столовую ложку растительного масла (оли-вкового, льняного, репейного) и чайную ложку меда, перемешайте. Нанесите на волосы и через 20 минут тщательно смойте маску тёплой водой, используя шампунь.

Персиковая маска для пересушенных волос. Спелый персик (возможно, понадобится два персика) очистите от кожицы и хорошо разомните, добавьте 2-3 ст. ложки молока и масло (душицы или репейное). Полученную массу наносим на волосы на 20-30 минут, затем смываем маску, применяя шампунь.

Тыквенная маска прекрасно подходит для сухих волос с повреждёнными кончиками. Спелую, сочную тыкву (250-300 г) очищаем, натираем на тёрке, слегка отжимаем лишний сок, добавляем 1 ст. ложку оливкового масла и ароматические масла базилика и иланг-иланга (по чайной ложке). Наносим смесь на волосы и втираем в корни. Через 30 минут смываем тёплой водой, применяя шампунь.

Луковая укрепляющая маска подходит для всех типов волос. Очистите луковицу и натрите на мелкой терке, отожмите сок. Добавьте в сок 2 чайные ложки репейного масла, желток и 2 чайные ложки меда, перемешайте. Маску нанесите на волосы, оставьте на 30 минут под утеплением. Затем вымойте голову тёплой водой с шампунем и ополосните водой с яблочным уксусом.

ПИВО НА ВАШУ ГОЛОВУ

Хороши также укрепляющие маски с ржаным хлебом, кефиром, маски на пиве. Мыть голову с пивом - самый простой народный рецепт для оздоровления волос. Куда уже проще - купить пол-литра натурального пива, нагреть его до теплого состояния, вымыть голову как обычно (водой), а после этого, нанести теплое пиво на волосы и втирать его в корни волос. Через 10-15 минут промыть волосы тёплой водой. Волосы становятся здоровыми и пушистыми.

Маска для волос на пиве. Хлебные ржаные сухари или корки (100 г) замочите на 2-3 часа в горячем пиве (0,5 л). Этой кашицей равномерно покройте вымытые волосы, оставьте на 45-50 минут под утеплением. Смойте маску теплой водой и ополосните.

В борьбе за восстановление состояния волос после моря все средства хороши: и покупная лечебная косметика для волос, и народные рецепты. Запаситесь терпением и упорством - и наградой будут упругие, живые волосы с блеском и прекрасным цветом.

Советы парикмахеров и стилистов от myCharm.ru.