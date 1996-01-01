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Всегда при себе
Даже имея полис ОМС, многие его обладатели не очень хорошо знают свои права и не всегда требуют от медицинских учреждений строгого соблюдения всех положений закона и территориальной программы, регулирующих отношения между ними в области здравоохранения.
Однажды в университете произошла история. Преподаватель, которая болела сахарным диабетом, почувствовала себя плохо и потеряла сознание прямо на лекции. Была вызвана скорая помощь, и больная оперативно доставлена в стационар. Через час коллега, которая "подхватила" студентов и довела занятие, прибежала в больницу узнать о состоянии коллеги, не надо ли чего. Каково было ее удивление, когда она увидела женщину в приемном покое, без сознания, без оказания помощи на каталке в коридоре. На вопрос, почему человеку без сознания не оказали срочную помощь, был дан простой ответ: "У нее нет полиса". Через час полис подвезла заплаканная мама, и врачи приступили к исполнению обязанностей.
Из печального опыта рекомендуем иметь полис (или его копию) всегда при себе. Если у вас возникнут претензии по обслуживанию в медицинском учреждении, то они должны быть обоснованы и доказаны - для этого и необходимы договоры, которые вы оформляете на все платные процедуры и мероприятия, чеки и квитанции - как можно больше документов, сопровождающих лечение. Тогда сотрудникам страховой компании будет гораздо легче разрешить ваш спор с медицинским учреждением. Эмоции, даже самые сильные, и уверения, самые истинные, "к делу не подошьешь", как говорят законники.
И работающие, и не работающие граждане России должны иметь полисы ОМС в соответствии с законодательством. Полисы ОМС для работающих граждан оформляются в страховых медицинских организациях, с которыми страхователи должны заключить договор на обязательное медицинское страхование.
К сожалению, руководители порой игнорируют требования закона, лишая своих сотрудников права пользования минимальным бесплатным объемом медицинских услуг. Согласно Закону РФ "О медицинском страховании граждан" работодатель обязан обеспечить своих сотрудников полисами ОМС со дня принятия их на работу.
Обязательным для заключения договора является наличие свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации на территории Российской Федерации, регистрационное свидетельство ТФОМС ПК (ул. Пологая, 66, тел. 26-77-66).
Заключение договора ОМС не влечет за собой увеличения размера ежемесячно уплачиваемых страхователем налогов (взносов) в бюджет края, а также не требует дополнительных расходов работодателя на оказание медицинской помощи застрахованным им работников.
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