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Пациент на экспорт
При малейшем достатке наши соотечественники отправляют свои организмы на экспорт - для профилактического обследования или лечения. Приморцы приноровились даже зубы лечить в сопредельной стране. А местные бонзы разве что профилактические капельницы доверяют родным эскулапам. А чуть прихватит - в Японию, Корею, Сингапур. Германию очень хвалят также. Вплоть до зубов и геморроя.
Из личного опыта скажу, что в Чехии не выпускали из своих заботливых рук до тех пор, пока не втюхали мне на $100 пищевых добавок "от всего". К слову, ту самую язву, которую я возила в Карловы Вары, мне знакомый доктор из крайбольницы вылечил за две недели таблетками по 18 рублей. (Могут, если хотят).
В иных же странах от встреч с людьми в белых халатах остались самые приятные впечатления.
Пример из области пользы страховок. Страховка у меня была, не помню, кто надоумил. И случилась в Испании проблема. "Скорая" была, как и положено в таких случаях, через пару минут. Но привезли меня в больницу муниципальную. Не сказать, чтоб совсем страх и ужас, но что-то вроде одной из наших больниц. С кислородной маской, на каталке завезли в некий бокс, где еще над десятком голов ворковали доктора. Заметим, на каждого страдающего - врач и пара медсестер.
Ставят вам капельницу в муниципальной больнице. Что вы слышите? В лучшем случае - "Не дергайтесь, женщина, вас много, а я одна". В Испании я досталась пульмонологу-кубинцу. Эмигрант. Пока шла процедура, мы с ним вспомнили Хемингуэя, осудили США, воспели кубинское здравоохранение, погоревали о Че Геваре. Оно было нужно врачу - час заговаривать зубы какой-то тетке из России, которая ему досталась по страховке, а значит, никаких премиальных?
Таиландские медики меня потрясли тем, что, прежде чем назначить препараты, взвесили. Им, понимаешь, дозировку лекарства вычислить нужно. По глупости тогда путешествовала без страховки, и внимание персонала госпиталя обошлось мне в 90 долларов. На Родине я готова заплатить те же деньги, чтобы со мной полтора часа возились …шестеро специалистов и отгоняли мух.
Ну, а рассказывать вам о диагностике в Сингапуре - только расстраивать. Полное обследование получила за полтора дня. Стоимость обошлась дешевле, чем проживание в отеле. Из длинного списка мрачных диагнозов, вынесенных врачами-соотечественниками, подтвердились только два. И носились со мной так, словно я приехала в свадебное путешествие, а не анализы сдавать.
У нас с диагностикой порой доходит до смешного. В поисках болезней оказалась как-то на приеме у специалиста N. Пульс. Давление. Сели-встали.
- Покажите ладони, - говорит доктор.
Показываю.
- Давно с сердцем проблемы?
- То есть?
- У вас ладони синие…
Смотрю на них и краснею:
- Доктор, у меня руки грязные. Я тут под дверью газеты читала. Дозвольте помыть.
Ладошки под краном порозовели. Оставив гонорар, я ушла с легким и здоровым сердцем.
А вот китайская медицина не пришлась. Отправились мы как-то с приятельницей в Китай за оздоровлением. Иглы, банки, бамбуковые палочки, массаж, прижигания, диагностика по пульсу, травки, корешки… Не верю, и все тут. Уехала, бросив спутницу, досрочно.
А между тем десятки моих знакомых уже годами ездят в Китай на лечение. Возвращаются как огурцы - счастливые, здоровые и довольные.
Конечно, большое наше везение в том, что живем мы на границе, а не, скажем, в Мордовии. Худо-бедно, а при желании и необходимости можно натрясти денег и либо вылечиться, либо успокоиться благоприятным диагнозом в соседней стране.
Не случайно поэтому города и веси Приморья все больше пестрят рекламными растяжками, призывающими в лечебные туры за рубеж. Есть спрос - есть и предложение.
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